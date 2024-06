Salariseisen Anthony Martial lijken overstap naar landskampioen te verhinderen

Anthony Martial kan rekenen op belangstelling van Galatasaray, zo meldt Rob Dawson van ESPN. Het is echter nog maar de vraag of het daadwerkelijk van een overstap gaat komen. De salariseisen van de transfervrije Fransman zijn momenteel te gortig voor de landskampioen van Turkije.

Naast Galatasaray zijn er nog een aantal niet nader genoemde clubs geïnteresseerd in de spits, die sinds medio 2015 voor the Red Devils uitkwam. Hoewel de van AS Monaco afkomstige aanvaller aardig begon op Old Trafford, werd zijn bijdrage, mede door blessureleed, naarmate de jaren vorderden steeds minder.

Juventus is mogelijk één van de andere clubs die geïnteresseerd is om Martial over te nemen. Tuttosport meldde eerder dat Martial wordt beschouwd als interessante optie vanwege zijn transfervrije status, maar ook de Italiaanse grootmacht hikte tegen zijn riante Engelse salaris van naar verluidt vijftien miljoen euro per jaar aan. Het is niet duidelijk of de club uit Turijn nog altijd interesse heeft in Martial.

Wat Martial precies vraagt, is onduidelijk. Wel is duidelijk dat Galatasaray dat jaarloon niet kan betalen. Bronnen melden dan ook tegenover ESPN dat Martial water bij de wijn moet doen om het van een overstap naar Istanbul te laten komen. Ook Tottenham Hotspur werd eerder al aan de dertigvoudig international gelinkt.

Martial kondigde op 28 mei zijn afscheid aan bij Manchester United. “Met veel emotie neem ik afscheid. Na negen ongelooflijke jaren bij de club is voor mij de tijd gekomen om de bladzijde om te slaan. Sinds mijn komst in 2015 heb ik de immense eer gehad om dit shirt te dragen en voor jullie te spelen, de beste supporters ter wereld.”

“Jullie hebben mij altijd gesteund, zowel in de goede als moeilijke tijden. Jullie passie en loyaliteit zijn een constante bron van motivatie voor me geweest”, ging Martial verder. “Ik wil jullie uit de grond van mijn hart bedanken voor alles wat jullie voor me hebben gedaan. Jullie liedjes, jullie support en jullie liefde voor de club zijn herinneringen die ik voor altijd in mijn hart zal houden.”

De Fransman kampte de laatste twee seizoenen regelmatig met blessureleed, waardoor Erik ten Hag niet altijd een beroep op hem kon doen. De Nederlandse manager speelde vorig jaar daarom vaak met Marcus Rashford in de spits. Afgelopen zomer betaalde Manchester United ruim 74 miljoen euro om Rasmus Højlund los te weken bij Atalanta.

Martial kwam uiteindelijk tot 317 optredens voor Manchester United. Daarin scoorde hij 90 keer en was hij goed voor 47 assists. Bij Galatasaray zou Martials grootste concurrent in de spits Mauro Icardi zijn. De 28-jarige Martial kan echter ook uit de voeten als vleugelaanvaller, wat in het 4-2-3-1-systeem van Galatasaray goed van pas kan komen.

