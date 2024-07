Ruud van Nistelrooij maakt onmiddellijk grote indruk bij spelers Manchester United

Ruud van Nistelrooij laat een uitstekende indruk achter op de spelers van Manchester United in zijn eerste trainingsweken. De voormalig topaanvaller van the Red Devils voegde zich kort geleden bij de technische staf van Erik ten Hag.

"Van Nistelrooij brengt nog meer aura dan verwacht bij Manchester United", kopt The Guardian. "Hij lijkt in zijn nieuwe rol als assistent-trainer net zo bekwaam in het coachen van verdedigers als aanvallers", doelt de Britse krant op zijn verleden als spits.

Juist door zijn spitsencarrière is hij zeer bekwaam in het verbeteren van defensieve organisatie, denkt Jonny Evans. "Hij is waarschijnlijk zelf geobsedeerd door verdedigende structuren", citeert The Telegraph de Noord-Ier die onlangs zijn contract verlengde bij Manchester United.

"Dat zal voor hem als spits altijd heel interessant zijn geweest, waar en hoe hij zijn doelpunt zou kunnen maken." Tom Heaton, derde doelman van the Red Devils kent Van Nistelrooij nog uit zijn carrière als speler.

"Hij is de beste afmaker die ik ooit heb gezien", stelt de 38-jarige keeper tegenover het aanwezige journaille. Ook over de trainer Van Nistelrooij is Heaton lovend. "Hij is briljant. Zijn oog voor detail is fantastisch."

"Het is logisch dat sommigen denken: hij is een legende van de club, is hij niet gewoon een paradepaardje?, maar ik ben in een paar vergaderingen geweest en zijn oog voor detail is echt uitmuntend. René (Hake, red.) ook, trouwens."

Van Nistelrooij heeft net als nieuwelingen René Hake en first team coach Andreas Georgson een verleden als hoofdcoach. Steve McClaren completeert het kwartet aan assistenten van Ten Hag die ooit eindverantwoordelijk waren.

Dat leidt echter niet tot problemen in de hiërarchie, denkt Van Nistelrooij. "Het is juist een goed iets. Het vormt zeker geen problemen in mijn ogen." Ook de jonge spelers lijken hun ogen uit te kijken tijdens de voorbereiding.

"Bronnen binnen de club zeggen dat Van Nistelrooij een enorme autoriteit uitstraalt", schrijft het Manchester Evening News. "Ook de jonge selectiespelers zijn bekend met zijn status, ondanks het feit dat ze hem niet hebben zien spelen."

Van Nistelrooij, die als welbespraakt en vocaal wordt getypeerd, zou ook met de nodige regelmaat één-op-één-gesprekken voeren met spelers, na trainingen. Dat deed de voormalig PSV-manager ook na het gewonnen oefenduel met Rangers ook met Joe Hugill. De jeugdige spits was toen verantwoordelijk voor de 2-0.