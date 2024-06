Ruud Gullit lijkt de woorden van Frenkie de Jong volledig verkeerd te taxeren

Ruud Gullit heeft maandagavond in Rondo gereageerd op de woorden van Frenkie de Jong. Laatstgenoemde ging in een interview met onder meer De Telegraaf in op de kritiek van Gullit, die vindt dat De Jong dwingender moet zijn, ook in het Nederlands elftal. Gullit lijkt de reactie van De Jong echter verkeerd te begrijpen.

"Soms lukt het niet om dwingend te zijn", erkent De Jong, die herstellende is van een enkelblessure. De middenvelder van FC Barcelona vindt dat zijn goede spel soms ook niet gezien wordt in de media.

"Soms kun je ook dwingend spelen, maar omdat je niet wint wordt het niet gezien. Het ligt ook een beetje aan het team en de teamprestatie. Vaak wordt niet gekeken hoe een speler echt speelt, maar wordt hij beoordeeld op hoe het team speelt."

Gullit slaat aan op de woorden van De Jong. "Het gaat mij om dat zinnetje: 'Het ligt een beetje aan het team.' Daarmee geef je meteen aan dat je afhankelijk bent. Je kan dus alleen maar goed spelen als de teamprestatie goed is", zo interpreteert Gullit de woorden van De Jong.

Dat is echter duidelijk niet wat De Jong bedoelde. De ex-Ajacied stelt juist dat zelfs wanneer hij zelf goed speelt het soms niet wordt erkend, omdat de beoordeling van zijn persoonlijke prestatie in de media mede afhangt van de teamprestatie.

Gullit vervolgt met een wijze les. "Ik ga tegen Frenkie zeggen... Kijk, ik ben bij Feyenoord begonnen als rechtsbuiten. Aan het eind van het seizoen zei Johan Cruijff tegen mij: 'Ruud, jij moet andere spelers beter laten voetballen.' Ik begreep daar niks van. Maar waarom zei hij dat: als je andere spelers beter laat voetballen, dan speel jij zelf nooit slecht."

"Frenkie speelt wel degelijk slecht", vervolgt Gullit. "Hij speelt niet naar het vermogen dat hij heeft. Of ik verwacht te veel van hem. Ik vind hem een te goede speler om alleen maar een bal af te geven, maar als jij vindt dat dit goed genoeg is..."

