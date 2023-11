Ruud Geels, voormalig topspits van Ajax, Feyenoord en PSV, overleden

Zaterdag, 18 november 2023 om 17:20 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 18:14

Ruud Geels is overleden. Dat maakt Ajax bekend, een van de clubs waar de aanvaller voor speelde. Daarnaast kwam de twintigvoudig international uit voor onder meer Feyenoord en PSV. Geels, die zich in de jaren zeventig en aan het begin van de jaren tachtig liefst vijf keer kroonde tot topscorer van de Eredivisie, werd 75 jaar.

Geels werd in 1948 geboren in Haarlem. Hij begon zijn carrière bij Telstar, maar werd al snel opgepikt door Feyenoord. Voor die club zou hij vier jaar spelen. Met Feyenoord boekte Geels zijn grootste succes op clubniveau: de winst van de Europacup I, in 1970. In de finale werd er na verlenging met 2-1 gewonnen van Celtic.

Vervolgens vertrok Geels naar Go Ahead Eagles, dat hij na twee jaar inruilde voor Club Brugge. Ook voor de Belgische club zou hij twee jaar in actie komen. Bij beide clubs was hij behoorlijk trefzeker.

Dat viel ook Ajax op, en in 1974 vertrok hij naar de Amsterdammers. Daarmee werd de spits in 1977 landskampioen, én van 1975 tot en met 1978 kroonde hij zich liefst vier keer op rij topscorer van de Eredivisie. In de met 6-0 gewonnen Klassieker tegen Feyenoord was hij in november 1975 vijf (!) keer trefzeker.

In 1974 maakte hij ook zijn interlanddebuut. Hij maakte bovendien deel uit van de selectie voor het WK van 1974, maar kwam op dat toernooi niet in actie. Uiteindelijk schopte Geels het tot twintig interlands, waarin hij elf keer wist te scoren.

Na zijn periode bij Ajax speelde Geels nog voor RSC Anderlecht, Sparta Rotterdam, PSV en NAC Breda. Namens Sparta werd hij in het seizoen 1980/81 met 22 doelpunten voor de vijfde keer topscorer van de Eredivisie. Drie jaar later, in 1984, beëindigde Geels zijn carrière.

Met 265 doelpunten staat Geels op de tweede plek op de all-time topscorerslijst van de Eredivisie, achter Willy van der Kuijlen (311 goals).

In een 'in memoriam' op de clubwebsite blikt Ajax terug op de carrière en het leven van Geels. Daarin schrijft de club onder meer: "Altijd scoorde hij, maar nooit stond hij écht op de voorgrond. Met het overlijden van Ruud Geels is Ajax een van zijn beste spitsen ooit ontvallen."