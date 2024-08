Rúben Dias spot op sociale media met absurde kalender van Manchester City

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Rúben Dias, die spot met de overvolle speelkalender.

De verdediger van Manchester City heeft op sociale media een foto gedeeld van het programma van zijn club. Daarop is te zien dat er maar weinig gaten zijn, wat betekent dat er weer een druk seizoen voor de boeg staat voor the Citizens.

"POV: You play for City", luidt de begeleidende caption van Dias. Voor City begint het seizoen komende zaterdag officieel met de strijd om de Community Shield tegen Manchester United.

Dias staat zeker niet alleen in zijn protest tegen de overvolle kalender. Vorig seizoen sprak Pep Guardiola al zijn onvrede uit over het gebrek aan rust voor zijn spelers.

“Maar hoe vaak hebben we het hier nu al over gehad? Er verandert toch niets. De uitzendgerechtigden denken alleen aan wat zij kunnen doen om zoveel mogelijk kijkers te trekken. Er wordt niet gedacht aan wat het beste is voor de teams en voor de spelers", sprak de Spanjaard.