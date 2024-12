Rúben Amorim laat tweetal aanvallers plots buiten selectie voor Manchester City - Manchester United

Manchester United is zondagmiddag zonder Marcus Rashford en Alejandro Garnacho afgereisd naar het blauwe deel van de eigen stad. Het duo behoort niet eens tot de selectie van Rúben Amorim en komt dus niet in actie tegen Manchester City. Voorafgaand aan het duel licht de Portugese oefenmeester die beslissing toe.

Tot aan zondag deed Amorim in alle Premier League-wedstrijden een beroep op het tweetal, meer dan eens zelfs als basisspeler. Toch heeft hij Rashford en Garnacho tegen de stadsrivaal niet nodig. United treedt om 17:30 uur aan met een voorste linie bestaande uit Amad Diallo, Rasmus Højlund en Mason Mount. Antony en Joshua Zirkzee zijn de enige aanvallers op de reservebank.

Het thuislaten van Rashford en Garnacho moet niet gezien worden als 'een boodschap', zo legt Amorim uit bij Sky Sports. "We proberen alles te evalueren: de training, de prestaties, het wedstrijdniveau, het omgaan met teamgenoten, ploeggenoten verder helpen. Alles telt mee als we de spelers analyseren en het elftal kiezen, dus dat zijn mijn overwegingen. Simpel."

"Ik wil geen boodschap sturen. Het is gewoon een evaluatie en dat weten ze", geeft Amorim aan de beslissing te hebben besproken met het betreffende tweetal. "De spelers zijn echt heel slim. Iedereen begrijpt mijn beslissing. Ik moet kiezen. Het is gewoon simpel selectiebeleid."

"De context is moeilijk. We moeten wedstrijden winnen en we zitten in een moeilijke situatie. Ik let op alles: de manier waarop je eet, de manier waarop je je kleren aantrekt om naar de wedstrijd te gaan, alles. Ik maak mijn evaluatie en dan moet ik beslissen. Ik heb veel spelers om uit te kiezen." Afgaande op de woorden van Amorim behoren Rashford en Garnacho midweeks, als United op bezoek gaat bij Tottenham Hotspur in de EFL Cup, mogelijk weer tot de selectie.

Opstelling Manchester United: Onana; Maguire, De Ligt, Martínez; Mazraoui, Ugarte, Fernandes, Dalot; Diallo, Højlund, Mount.

Opstelling Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Gvardiol; Gündogan, Bernardo Silva; Doku, De Bruyne, Foden, Nunes; Haaland.