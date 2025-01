Rúben Amorim kijkt vooruit naar weerzien met Manchester United-legende Ruud van Nistelrooij: ‘Het zal een dubbel gevoel zijn’

Rúben Amorim treft met Manchester United het Leicester City van Ruud van Nistelrooij in de FA Cup. De Portugees kijkt uit naar het weerzien met de Nederlander en is lovend over de prestaties van Joshua Zirkzee en Altay Bayindir tegen Arsenal in de beker.

Manchester United heeft na een ware thriller gewonnen van Arsenal in de derde ronde van de FA Cup. Na 120 minuten stond er 1-1 op het scorebord, waardoor strafschoppen noodzakelijk waren. De bezoekers wonnen de penaltyserie met 4-5 en de ingevallen Zirkzee tekende voor de vijfde en winnende treffer voor Manchester United.

De Nederlandse spits ontving na afloop van de wedstrijd complimenten van Amorim. “Joshua had een paar weken geleden wat problemen met onze fans. Maar inmiddels voel je elke keer dat hij het veld op komt de steun van de fans. Zo is het leven. Je moet doorgaan, nederig zijn en hard werken. Dat heeft hij gedaan.”

Ook reservekeeper Bayindir was belangrijk tegen Arsenal met een gestopte penalty en krijgt de lofzang van Amorim. “Hij is een goede jongen en werkt hard. Het leven bestaat uit mooie dingen. Een paar weken geleden was hij nog de zondebok na zijn rol tegen Tottenham Hotspur, nu is hij uitgegroeid tot onze held. De penalty die hij pakte, was heel belangrijk”, stelt Amorim.

In de volgende ronde van de FA Cup wacht een ontmoeting met Leicester City waar Manchester United-legende Van Nistelrooij aan het roer staat. Amorim wees de Nederlander eerder nog de deur, nadat hij hem niet nodig had in zijn staf.

“Ik heb met hem gesproken voordat ik hier aankwam. Hij is een man met heel veel kwaliteiten. Hij houdt van deze club, dus het zal een dubbel gevoel voor hem zijn. Maar wij moeten deze wedstrijd gewoon winnen”, aldus de Portugees.