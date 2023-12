Rondo: ‘Ajax zal zich achter de oren krabben, ze hadden hem moeten halen’

Maandag, 4 december 2023 om 23:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:57

Ajax had alles in het werk moeten stellen om Hakim Ziyech afgelopen zomer terug te halen, zo vindt Khalid Boulahrouz. De oud-verdediger, die net als Ziyech de Nederlands-Marokkaanse nationaliteit bezit, had het graag zien gebeuren.

Ziyech raakte op het tweede plan bij Chelsea en was dus beschikbaar voor een transfer. Ajax raakte tegelijkertijd Mohammed Kudus kwijt op de rechtervleugel en dus lag het terughalen van Ziyech voor de hand.

Zover kwam het uiteindelijk niet. De 54-voudig Marokkaans international werd na een voorzichtige flirt met Ajax verhuurd aan Galatasaray, met daarbij een verplichte optie tot koop. Ziyech heeft zijn vorm hervonden in Turkije en blonk afgelopen week nog uit met twee goals en een assist in de Champions League tegen Manchester United (3-3).

Zaterdag was Ziyech vervolgens ook trefzeker in de Süper Lig tegen Pendikspor (0-2). "Hij straalt plezier uit", ziet Boulahrouz. "Hij wordt gewaardeerd. Hij moet het gevoel krijgen dat hij gewild is in zijn team."

Dat is volgens Boulahrouz ook de reden dat een transfer naar Ajax niet rondkwam. "Ik denk dat ze zich bij Ajax nog wel even achter de oren zullen krabben”, zegt de oud-Oranje-international. “Sven Mislintat (ex-directeur voetbalzaken bij Ajax, red.) wilde hem alleen huren..."

Ziyech hoopte zelf aanvankelijk ook op een terugkeer in Amsterdam, zo onthulde de dertigjarige technicus vrijdag in gesprek met Voetbal International. "Ik wilde Ajax helpen, was graag weer teruggegaan."

"Ze wilden me alleen huren en niet kopen. Tja, dan houdt het op", zei Ziyech.