Ronaldo: 'Voor Portugal staat het winnen van het EK gelijk aan het winnen van het WK'

Cristiano Ronaldo beleefde donderdag een avond om nooit meer te vergeten. De Portugees maakte in het Nations League-duel met Kroatië (2-1) de 2-0 en daarmee zijn 900ste officiële doelpunt. Ronaldo zegt volop te genieten van het voetbal bij de nationale ploeg en denkt niet zozeer meer aan het pakken van prijzen. "Voor Portugal staat het winnen van het EK gelijk aan het winnen van het WK."

Nadat Diogo Dalot al voor de 1-0 tekende, maakte Ronaldo tien minuten voor het rustsignaal de 2-0. De superster tikte op aangeven van Nuno Mendes binnen en was zichtbaar geëmotioneerd toen hij zijn treffer vierde. Na afloop stond Ronaldo de pers te woord.

“Dit was een emotioneel doelpunt voor mij”, wordt hij geciteerd door Record. "Het is een rond getal. Het was niet makkelijk dit te bereiken. Het is veel dagelijks werk, veel consistentie, veel voorbereiding.”

“Ik ben 39 en een half jaar oud en ik moet heel gefocust zijn, zodat alles goed kan gaan. Het vergt veel toewijding, dus als dit soort records plaatsvinden, word ik emotioneel. Omdat ik waardeer wat ik doe om goed voor de dag te komen.”

"In deze wedstrijd voelde ik me vrijer dan normaal. We speelden een beetje anders dan op het EK. We varieerden veel en de spelers stonden vrijer op het veld. Als dat gebeurt, is het beter voor mij.”

“Eerlijk gezegd voel ik me beter, meer betrokken bij het spel en kan ik meer van het spel genieten. Het is niet zo dat ik tijdens het EK niet genoot. Maar ik geniet ervan als ik vrij speel en openingen kan vinden voor mijn teamgenoten. Het is geen toeval dat Dalot, een verdediger, een goal maakte.”

Ronaldo denkt voorlopig niet aan het einde van zijn carrière en geniet van de tijd die hem resteert bij de nationale ploeg. “Voor Portugal staat het winnen van het EK gelijk aan het winnen van het WK. Ik heb al twee trofeeën met Portugal gewonnen die ik wilde winnen. Mijn motivatie put ik uit het genieten van het spel. Dan komen de records vanzelf.” Portugal werd in 2016 Europees kampioen, drie jaar later werd ten koste van het Nederlands elftal de Nations League gewonnen.