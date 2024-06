Ronald Koeman stelt deadline aan fitheid en meespelen van Frenkie de Jong bij het Nederlands elftal

Ronald Koeman houdt Frenkie de Jong ook bij de groep als hij de openingswedstrijd tegen Polen niet haalt. Pas als de herstellende middenvelder alle drie de groepswedstrijden mist, gaat de bondscoach 'nadenken' of hij de FC Barcelona-speler naar huis stuurt. Dat vertelt de keuzeheer op de persconferentie voorafgaand aan de uitzwaaiwedstrijd tegen IJsland.

Koeman staat aan het begin van de persconferentie stil bij het experiment Jeremie Frimpong. De rechtervleugelverdediger stond bij de overtuigende zege tegen Canada (4-0) opgesteld als rechtsbuiten en deed dat met een doelpunt en assist naar behoren.

Het aanwezige journaille wil daarom van Koeman weten of Frimpong en concurrent Denzel Dumfries ook samen aan de rechterkant kunnen spelen. De bondscoach trekt de vergelijking tussen beide spelers, maar zag tegen Canada iets wat hem wel kon bekoren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Beiden willen buitenom komen. Het koppeltje (Lutsharel, red.) Geertruida en Frimpong was erg goed, omdat ook Geertruida gewend is om aan de binnenkant te spelen bij zijn club."

"Ik vind het belangrijkste dat Frimpong gewoon als rechtsbuiten speelde. Dus dat is een extra optie die we hebben. Of Dumfries er ook achter kan spelen? Dat zou denk ik goed kunnen, ja", antwoordt Koeman.

De Jong

Het meespelen van De Jong in de EK-openingswedstrijd tegen Polen is nog allerminst zeker. De controleur trainde zondag weer deels mee met de groep en heeft zelf goede hoop het treffen te halen. Koeman tempert die verwachtingen.

"Het zou kunnen dat Frenkie niet echt superfit is voor de eerste wedstrijd. Dan zou je kunnen wachten tot de tweede of de derde wedstrijd. Dat is een mogelijkheid." Toch is de bondscoach geenszins van plan om de middenvelder in dat scenario naar huis te sturen.

"Ook als hij de eerste twee wedstrijden niet kan spelen, blijft hij er gewoon bij. Als hij de eerste drie niet zou kunnen spelen, zou ik er misschien nog even over moeten nadenken", stelt de keuzeheer een mogelijk finale deadline voor welke De Jong fit moet zijn. "Maar als ik het idee heb dat hij echt volledig fit is bij de groepswedstrijden, dan blijft hij er gewoon bij."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties