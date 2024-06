Ronald Koeman roept Joshua Zirkzee plotseling tóch op voor het EK

Joshua Zirkzee is opgeroepen voor het EK 2024, zo maakt de KNVB woensdagavond bekend. De oproep is een gevolg van de lichte hamstringblessure die Brian Brobbey eerder opliep. Het komt als een grote verrassing, want Zirkzee was volgens bondscoach Ronald Koeman niet fit genoeg om mee te gaan naar Duitsland.

De aanvaller van Bologna vliegt vanaf zijn vakantieadres in Orlando naar het trainingskamp van Oranje in Wolfsburg. Zirkzee zal mogelijk donderdag al aansluiten bij de groepstraining, als is dat nog niet helemaal zeker.

Eerder op de woensdag gaf hij aan genoegen te nemen met 25, omdat hij op het middenveld meerdere opties met aanvallers en verdedigers. Nu Brobbey ook niet helemaal fit lijkt te zijn, haalt hij met Zirkzee toch een extra aanvaller bij de selectie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Brobbey moest de ochtendtraining van het Nederlands elftal in Wolfsburg woensdag vroegtijdig verlaten. Het was onduidelijk waar Brobbey last van had, al verliet de Ajacied al strompelend het veld en leek het te gaan om een voetblessure.

Later op de dag bleek dat de 22-jarige spits geen last had van zijn voet, maar van de bekende hamstringblessure. Uit een MRI-scan van de KNVB bleek overigens dat de blessure niet ernstig is en dat hij 'slechts' kampt met een stijve hamstring, zo meldde De Telegraaf.

Ondanks de gematigd positieve uitslag van de MRI-scan lijkt Koeman de fitheid van Brobbey toch niet helemaal in te kunnen schatten. Daarom heeft de bondscoach voor 'zekerheid' gekozen met Zirkzee, die, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving van Koeman, wél fit genoeg blijkt te zijn.

“Zirkzee is niet fit op dit moment”, vertelde Koeman op 20 mei in het programma Veronica Offside. “Hij is ook echt wel in beeld bij ons, maar is nu ook voor de tweede keer in korte tijd geblesseerd. Hij is niet fit, en ik heb Brobbey, Weghorst en Memphis.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties