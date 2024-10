Guus Til is opgeroepen als vervanger van Teun Koopmeiners bij het Nederlands elftal, maar op de persconferentie van maandag liet bondscoach Ronald Koeman weten ook naar Sem Steijn te hebben gekeken.

Koopmeiners moest zich vanwege een blessure aan zijn zij afmelden voor de interlandbreak met Oranje. De linkspoot staakte zondag bij Juventus halverwege de strijd tegen Cagliari (1-1).

Til werd dus opgeroepen als de vervanger van Koopmeiners. De aanvallende middenvelder kwam al vijf keer uit voor het Nederlands elftal en deed dat in 2022 voor het laatst.

Koeman had ook Steijn bij de selectie kunnen de halen. De FC Twente-speler is bezig aan een uitmuntend seizoen met onder meer zeven doelpunten in acht Eredivisie-wedstrijden, maar hij moet voorlopig wachten op zijn debuut in Oranje.

Op het persmoment maandag gaat Koeman in op de keuze voor Til in plaats van Steijn. "We hebben wel over Steijn nagedacht", laat de bondscoach weten.

"Het is een jongen die op de 10-positie speelt en wel een neusje voor de goal heeft, wat niet onbelangrijk is", analyseert Koeman het spel van Steijn. "Maar de keuze is op Til gevallen."

In juni 2022 speelde de PSV-middenvelder zijn laatste interland. Destijds kwam hij in blessuretijd in het veld in de met 1-2 gewonnen Nations League-wedstrijd tegen Wales.