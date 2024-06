Koeman noemt naam van middenvelder die De Jong niet gaat vervangen op het EK

Ronald Koeman noemt naam van middenvelder die Frenkie de Jong niet gaat vervangen tijdens het EK

Quinten Timber is in ieder geval niet de vervanger van Frenkie de Jong in de selectie van het Nederlands elftal voor het EK in Duitsland. Dat maakt bondscoach Ronald Koeman duidelijk in gesprek met de NOS. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord is, net als Mats Wieffer, niet fit genoeg om het eindtoernooi te halen.

Maandagavond meldde de KNVB dat Frenkie de Jong komende zomer niet afreist naar het EK in Duitsland. De middenvelder van FC Barcelona, die al langere tijd kampt met een enkelblessure, heeft nog te veel last van zijn enkel om tijdens het prestigieuze eindtoernooi in actie te komen.

Hoewel aanvankelijk de hoop bestond dat hij gedurende de groepsfase van het EK speelklaar zou zijn, wees een gepland onderzoek zondag en maandag uit dat de enkel van De Jong nog onvoldoende belastbaar is. In het persbericht gaf de KNVB aan dat Koeman in een later stadium zal bepalen of hij een vervanger oproept.

Voorafgaand aan de oefenzege op IJsland (4-0 winst) zag Koeman echter nog een middenvelder uitvallen. Teun Koopmeiners greep tijdens de warming-up meermaals naar zijn lies, waarna werd besloten dat de linkspoot niet mocht starten in De Kuip. Indien naast De Jong ook Koopmeiners het EK moet laten schieten lijkt het logisch dat Koeman in ieder geval één extra middenvelder oproept.

Door de naam van Timber kan in ieder geval een streep, zo benadrukt Koeman. “Ik heb iets in mijn hoofd, maar dat zal ik eerst intern communiceren. Timber? Nee, dat is Quinten Timber niet. Hij is niet fit en staat ook niet stand-by.” Ook voor Feyenoord-collega Mats Wieffer komt het EK te vroeg. “Nee, die is niet fit.”

Timber stond maandag wel alweer op het trainingsveld bij Feyenoord. De enkelvoudig international van Oranje trotseerde de regen en werkte een individuele sessie af met Tim Janssen, een fysiotherapeut van de Rotterdamse club.

Dat Timber op de achtergrond hard werkt aan zijn revalidatie is geen geheim, daar hij maandagmiddag zelf een foto deelde vanaf trainingscomplex 1908. Het EK komt echter te vroeg voor de revelatie van Feyenoord in het afgelopen seizoen.

