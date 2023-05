Ronald Koeman neemt één verrassende naam op in voorselectie Oranje

Maandag, 15 mei 2023 om 13:02 • Guy Habets • Laatste update: 13:09

Ronald Koeman heeft zijn 32-koppige voorselectie voor de wedstrijden van Oranje in de Nations League bekendgemaakt. De verrassendste naam is die van Tijjani Reijnders . Het Nederlands elftal speelt in juni in eigen land de Final Four van de Nations League, waarin het in de halve finale tegen Kroatië zal uitkomen. Spanje en Italië zijn de overige deelnemers.

Koeman liet gisteren bij Goedemorgen Eredivisie al optekenen dat hij met een grote voorselectie zou komen, zodat met alle scenario's rekening gehouden kan worden. Uiteindelijk is er een groep van 32 spelers die nog mogen hopen op een plekje in de definitieve selectie van Oranje, die naar alle waarschijnlijkheid over twee weken bekend zal worden gemaakt. Een aantal spelers waren, gezien de uitspraken van de bondscoach van zondagochtend, al zeker van een plekje bij de voorselectie.

Zo kreeg Donyell Malen alle lof voor zijn prestaties bij Borussia Dortmund van de laatste weken en liet Koeman zelfs weten dat het 'probleem op rechtsbuiten misschien wel opgelost is'. De voormalig PSV-aanvaller zal dus ook rekening kunnen houden met een plekje in de definitieve selectie. Of dat ook voor Jasper Cillessen op zal gaan, is nog maar de vraag. De goalie van NEC heeft de voorselectie gehaald, maar Koeman en keeperstrainer Patrick Lodewijks zijn geschrokken van zijn fouten van de afgelopen weken.

De opvallendste naam in de selectie is die van Reijnders, omdat hij nog moet debuteren voor het Nederlands elftal en überhaupt nog niet in de voorselectie heeft gezeten. De middenvelder van AZ maakt een prima seizoen door en is ook de laatste weken goed in vorm. Hij maakte onder meer het Alkmaarse doelpunt in de heenwedstrijd van de halve finale in de Conference League tegen West Ham United (2-1). Koeman is klaarblijkelijk overtuigd en wil Reijnders in elk geval in zijn voorselectie hebben.

Oranje bereikte de Final Four van de Nations League door als eerste te eindigen in een Poule met België, Polen en Wales. Nederland en Kroatië nemen het op woensdag 14 juni in De Kuip tegen elkaar op tijdens de eerste halve finale. De andere halve finale tussen Spanje en Italië vindt een dag later plaats in de Grolsch Veste. Het stadion van FC Twente vormt op zondag 18 juni ook het decor voor de troostfinale. In De Kuip wordt aansluitend de finale gespeeld. De Johan Cruijff ArenA en het Philips Stadion waren vanwege andere evenementen niet beschikbaar in juni.

De volledige voorselectie van Oranje:

Keepers: Justin Bijlow (Feyenoord), Jasper Cillessen (NEC), Mark Flekken (SC Freiburg) en Bart Verbruggen (Anderlecht).

Verdedigers: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Bayern München), Sven Botman (Newcastle United), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Internazionale), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Matthijs de Ligt (Bayern München), Tyrell Malacia (Manchester United), Jurriën Timber (Ajax), Kenny Tete (Fulham) en Stefan de Vrij (Internazionale).\

Middenvelders: Steven Berghuis (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Tijjani Reijnders (AZ), Marten de Roon (Atalanta), Joey Veerman (PSV), Mats Wieffer (Feyenoord) en Georginio Wijnaldum (AS Roma).

Aanvallers: Steven Bergwijn (Ajax), Brian Brobbey (Ajax), Memphis Depay (Atlético Madrid), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Club Brugge), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Xavi Simons (PSV) en Wout Weghorst (Manchester United).