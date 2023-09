Ronald Koeman legt uit waarom Daley Blind plotseling speelt

Ronald Koeman heeft een verklaring voor enkele opvallende keuzes in de basiself van Oranje voor het duel met Griekenland. De bondscoach van het Nederlands elftal verkiest onder meer Wout Weghorst boven Donyell Malen en Daley Blind krijgt op het middenveld de voorkeur boven Mats Wieffer en Teun Koopmeiners. Bovendien lijkt Koeman te kiezen voor een 3-4-3-formatie of een 5-3-2-variant.

Mark Flekken begint onder de lat bij Oranje. De doelman ziet een driemansdefensie voor zich staan, bestaande uit Lutsharel Geertruida, Virgil van Dijk, Nathan Aké. De Roon vormt een koppel op het middenveld met Frenkie de Jong, terwijl Denzel Dumfries en Blind respectievelijk rechts en links op het middenveld staan. Xavi Simons speelt als rechtsbuiten, terwijl Wout Weghorst in de spits staat. Cody Gakpo speelt vanaf de linkerflank.

“Waarom ik voor drie centrumverdedigers kies? Het is niet voor het eerst dat ik zo speel”, vertelt Koeman voor de camera van de NOS. “Als er een moment is dat je niet kan brengen wat je eigenlijk wil, dan kies ik daarvoor. Met deze selectie kunnen we zo spelen. Eerst moet er resultaat zijn voordat we 4-3-3 gaan spelen. We praten in Nederland wel te veel over systemen. Tijdens het spel verandert een systeem namelijk heel veel. Dit systeem is gewoon heel aanvallend en we kunnen zo goed drukzetten op de tegenstander.”

“We moeten twee zeer aanvallende backs hebben. Of Blind dat nog kan belopen? Ik heb hem in juni al gezien en ik zie hem in Spanje spelen. Hij is super fit en dat zie je ook aan de statistieken. Het is een voetballer met veel tactisch vermogen. Met Marten de Roon kies ik voor ervaring, want het belang van deze wedstrijd is groot”, aldus Koeman.