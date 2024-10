Ronald Koeman laat liefst 5 spelers afvallen bij Nederlands elftal: dit is de reden

Jurriën Timber, Jan Paul van Hecke, Jerdy Schouten, Joey Veerman en Wout Weghorst melden zich maandag allen niet bij het Nederlands elftal in Zeist. De vijf internationals kampen met uiteenlopende blessures, waardoor zij niet fit genoeg zijn voor de uitduels met Hongarije en Duitsland in de Nations League.

Dat de interlandperiode te vroeg komt voor Joey Veerman werd begin deze week al bekend. De 25-jarige middenvelder van PSV staat minimaal een maand aan de kant door een liesblessure.

Doordat ook Jerdy Schouten ontbreekt, zijn er deze interlandperiode geen spelers van regerend landskampioen PSV aanwezig bij het Nederlands elftal. Vlak na de bekendmaking van de definitieve selectie schept journalist Jeroen Kapteijns van De Telegraaf duidelijkheid via X.

“Jerdy Schouten ontbreekt bij Oranje door een blessure. Het is geen ernstige blessure, maar tegen Sparta zal hij ontbreken bij PSV, dat het dan zonder het volledige motorblok Schouten - Veerman moet doen”, aldus Kapteijns.

Van Hecke kampt net als Veerman met een liesblessure en blijft bij zijn club Brighton & Hove Albion. Zijn afwezigheid is geen verrassing, daar het blessurenieuws over de 24-jarige verdediger eerder deze week al doorkwam vanuit Engeland.

Over Weghorst (Ajax) en Timber (Arsenal) schept Voetbal International duidelijkheid. Volgens het wekelijkse magazine zijn beide spelers bij hun club geblesseerd geraakt. Van Weghorst was dat al bekend, daar hij de afgelopen twee duels ontbrak bij Ajax. Timber werd tegen Paris Saint-Germain (2-0 winst) gewisseld en blijft mogelijk uit voorzorg thuis.

Het is onduidelijk of Weghorst wel bij de selectie van Ajax voor het thuisduel met FC Groningen zit. Eerder gaf journalist Lentin Goodijk het een goede kans dat de spits dat zou halen. Na dit weekend meldt Weghorst zich in ieder geval niet bij Oranje.

Oranje treedt zonder dit geblesseerde vijftal op 11 oktober aan tegen Hongarije in de Puskás Arena in Boedapest. Drie dagen later volgt opnieuw een uitwedstrijd: op 14 oktober is Duitsland de tegenstander van Nederland in de Allianz Arena in München. Beide duels beginnen om 20.45 uur en zijn te zien op NPO 1.