Ronald Koeman krijgt daags na zege van Nederland op Turkije uitstekend nieuws

Ronald Koeman kon zondag tijdens de hersteltraining van Oranje beschikken over alle 26 selectiespelers, zo melden onder meer de NOS en De Telegraaf. Ook Ian Maatsen, die vanwege ziekte niet in actie kon komen tegen Turkije, was weer hersteld.

Na de gewonnen wedstrijd tegen Turkije (2-1) in Berlijn keerde het Nederlands elftal zondagochtend met de trein terug naar het basiskamp in Wolfsburg om zich daar voor te bereiden op de halve finale tegen Engeland van komende woensdag.

Maatsen viel een dag voor de kwartfinale uit omdat hij iets verkeerds zou hebben gegeten, maar inmiddels is de linkervleugelverdediger ook weer van de partij. Hij reisde niet mee naar Berlijn.

De linksback van Borussia Dortmund is nog de enige selectiespeler die nog niet zijn debuut heeft gemaakt in Oranje. Joshua Zirkzee had tot zaterdagavond ook nog geen speelminuten achter zijn naam staan, maar hij mocht in de 87ste minuut Memphis Depay vervangen.

De basiself uit het duel met de Turken zat langs het veld op de fietsen, terwijl de invallers en reserves wel met een bal trainden. Er werd onder meer een positiespel afgewerkt, en ook de stafleden mengden zich in een potje voetvolley.

Partners, (klein)kinderen en familieleden van de spelers en stafleden waren aanwezig in het AOK Stadion van VfL Wolfsburg. Na afloop mochten de kinderen weer het veld, net als op de dag na wedstrijd tegen Polen.

Komende woensdag is Engeland om 21.00 uur in Dortmund de volgende tegenstander van Oranje. De andere halve eindstrijd wordt een dag eerder gespeeld tussen Spanje en Frankrijk.

