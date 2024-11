Ronald Koeman gevraagd om eigen prestaties bij Nederlands elftal rapportcijfer te geven

Het Nederlands elftal bereidt zich voor op de laatste interland van het kalenderjaar. Dinsdagavond sluit Oranje 2024, waarin de halve finale van het EK en de tweede ronde in de Nations League werd behaald, af met een uitwedstrijd in Bosnië en Herzegovina. Op de persconferentie in aanloop naar dat duel wordt bondscoach Ronald Koeman gevraagd om de balans op te maken.

Martijn Krabbendam (Voetbal International) somt het jaar van het Nederlands elftal op voor Koeman. "Halve finale EK, kwartfinale Nations League. Daar staat tegenover: vier keer verloren, dat is best veel in een jaar. Niet gewonnen van een topland, wel 35 keer gescoord. Hoe moet je dit jaar beoordelen?", vraagt Krabbendam.

"Ik denk dat ik voldoe aan de doelstelling", is de reactie van Koeman, "en dat is kwalificeren voor een eindtoernooi. Als je naar het resultaat kijkt, is het voldoende. Of dat nou heel goed is, dat laat ik aan jullie, de kenners, over", wendt de keuzeheer zich tot het aanwezige journaille.

"Maar ik vind dat het nog niet goed genoeg is. Dat ligt ook aan momenten in wedstrijden, gedeeltes van wedstrijden. Daar moeten we in verbeteren, want pas dan kom je echt in aanmerking voor een prijs."

Als Koeman door Valentijn Driessen (De Telegraaf) wordt gevraagd om een rapportcijfer uit te delen aan zijn eigen prestaties, komt hij uit bij een '7 of een 7,5'. "Ik haalde dat op school alleen op gymnastiek", grapt de coach.

"Dit is voor mij, maar ook voor mijn spelers. Ik denk dat het samengaat. Je doet het met een groep. Ik vind dat we, ook door de prestaties op het EK, wel naar een 8 gaan."

"Er zijn dingen die we moeten verbeteren, maar ik denk dat we niks te klagen hebben", besluit Koeman.