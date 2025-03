Ronald Koeman deelt grote complimenten uit aan hoofdrolspeler Nederlands elftal tegen Spanje: 'Chapeau!'

Ronald Koeman kijkt met een tevreden gevoel terug op het Nations League-duel met Spanje. Het Nederlands elftal had een groot deel van de wedstrijd de controle, maar na de rode kaart voor Jorrel Hato kreeg Oranje in de slotfase toch nog de 2-2 om de oren van Mikel Merino. De bondscoach is ondanks de schoonheidsfoutjes van de Ajacied erg onder de indruk van zijn spel.

“Vanavond is niet echt een avond om boos te zijn, al is het logisch dat die late goal mijn humeur een beetje verpest heeft”, zo begint Koeman in gesprek met de NOS. “We verdienden het om de wedstrijd te winnen, maar vanaf het moment dat we met tien man kwamen te staan werd het lastig.”

“Hato speelde ondanks de kaart een geweldige wedstrijd. Knap op die leeftijd. Ook knap om tegen een goede Lamine Yamal, al was Yamal vandaag minder goed door Jorrel Hato, zo te spelen.”

“Hij had natuurlijk ook wel een balverliesmomentje waar direct de goal uit viel. Maar dat hij zich daarna op die manier herstelde is erg knap. Chapeau”, aldus Koeman na afloop.

Tegelijkertijd neemt ook Van Dijk zijn ploeggenoot in bescherming voor de camera van ESPN. “Ik weet niet of het een rode kaart was, ik heb het nog niet gezien. Het is jammer voor Hato, want hij speelde weer een goede wedstrijd in mijn ogen.”

“Natuurlijk had hij een kleine fout in het begin waardoor we een doelpunt incasseerden, maar in het algemeen had hij het goed voor elkaar. Dus daar baal ik voor hem wel erg van.”

“Het zijn leermomenten en dat heb ik hem ook gezegd. Hij moet gewoon lekker doorgaan en hij is bezig aan een uitstekend seizoen. Het is een geweldig, groot talent en dit hoort er ook bij”, besluit Van Dijk.