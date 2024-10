Ronald Koeman heeft vlak voor de Nations League-wedstrijd tegen Hongarije duidelijkheid gegeven over de opstelling van Nederland tegen Hongarije. De bondscoach corrigeert in gesprek met de NOS een 'foutje' in de opstelling zoals die door de UEFA werd gepubliceerd.

Joshua Zirkzee krijgt de voorkeur in de spits. "Wij verwachten dat we deze wedstrijd, ook gezien hoe we verwachten dat Hongarije speelt, we meer aan Zirkzee hebben", aldus Koeman.

Brian Brobbey begint daardoor op de bank. "Het ligt dicht bij elkaar. Joshua heeft andere kwaliteiten dan Brian. We verwachten dat zij minder hoog druk zetten. Dan zullen we wat meer richting hun doel spelen. Ik verwacht met Joshua een goed aanspeelpunt te hebben."

Mogelijk krijgt Brobbey maandag de kans in de basis tegen Duitsland, zoals dat vorige maand ook gebeurde. Toen kondigde Koeman dat vooraf aan. "Je zegt weleens wat. Natuurlijk is het idealer om op die positie meer duidelijkheid te hebben, maar dat is nog niet. Het zou logisch zijn als ze allebei een wedstrijd spelen."

Op het middenveld maakt Quinten Timber zijn basisdebuut. De Feyenoorder stond in de opstelling van de UEFA als nummer 10 geposteerd. "Maar Timber speelt controlerend naast Gravenberch." Tijjani Reijnders is dus de nummer 10, zo corrigeert Koeman.

Mickey van de Ven krijgt bij afwezigheid van Nathan Aké een kans als linksback. De verdediger van Tottenham Hotspur heeft een belangrijke rol in de opbouw. "Het hangt van de tegenstander af, maar in principe willen we met drie opbouwen achterin. Denzel (Dumfries, red.) speelt wat hoger aan de rechterkant. Maar zodra er ruimte ligt voor Mickey, zowel binnendoor als buitenom, dan moet hij ook weleens gaan."