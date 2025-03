Ronald Koeman bevestigt: Memphis Depay staat in de basis tegen Spanje

Memphis Depay start donderdagavond in de basis bij het Nederlands elftal tijdens het duel met Spanje. Dat heeft Ronald Koeman zojuist bevestigd op de persconferentie. Ook Frenkie de Jong lijkt te gaan starten, al is het bij de middenvelder van FC Barcelona nog de vraag hoelang hij kan spelen.

Koeman is duidelijk als hij wordt gevraagd naar Memphis. “Of hij gaat starten? Ja”, is het korte antwoord van de bondscoach. “Zoals ik Memphis in Brazilië gezien heb, hoe hij hier binnen is gekomen en hoe fris hij oogt... Dat is niet alles, maar geeft wel vertrouwen voor een goede prestatie morgen.”

De Jong, die naast Koeman zit, ontbrak afgelopen weekend tijdens Atlético Madrid – FC Barcelona omdat hij zich niet lekker voelde. De spelmaker is nu volledig hersteld. “Ik voel me goed en ben fit. Ik weet niet of het het eten is geweest”, lacht hij.

“Het zou best kunnen. Ik moest veel overgeven en de volgende dag was ik wel weer oké. Maar of het het eten was, weet ik niet zeker. Of ik negentig minuten kan spelen? Dat gaan we morgen zien, maar wat mij betreft wel.”

Koeman weet nog niet of De Jong negentig minuten zal spelen tegen de Spanjaarden. “Als hij goed speelt wel. Het zou natuurlijk goed zijn als hij negentig minuten speelt. Dat heeft hij bij zijn club inmiddels ook alweer regelmatig gedaan. We moeten tijdens de wedstrijd zien hoe Frenkie zich voelt.”

De heenwedstrijd tegen de Spanjaarden staat donderdagavond om 20.45 uur op het programma in De Kuip. Zondag, in Valencia, wordt beslist wie zich in de halve finale van de Nations League mag melden. Daarin is Kroatië of Frankrijk de tegenstander.