Ronald de Boer is hard voor zwakke invaller bij Ajax: 'Hij raakt geen knikker'

Ajax had het donderdagavond door de vroege rode kaart van Davy Klaassen uiterst lastig in de Europa League-wedstrijd tegen Union Sint-Gillis. De Amsterdammers haalden met kunst en vliegwerk een verlenging. Ronald de Boer stipte na de reguliere speeltijd in zijn analyse voor Ziggo Sport een dissonant bij Ajax aan.

Ajax moest zich in ondertal vooral beperken tot verdedigen. "Het is natuurlijk lastig met een man minder, maar toch verwacht ik meer van Ajax", aldus De Boer.

Kenneth Taylor viel bij Ajax vlak voor rust in voor de geblesseerde Christian Rasmussen. "Kenneth werd de laatste weken bewierookt om zijn goede vorm, maar die raakt geen knikker", luidt de harde conclusie van De Boer. De analist zei dat dus na de reguliere speeltijd. In de verlenging scoorde Taylor vervolgens uit een strafschop.

Taylor was de afgelopen dagen ziek. "Misschien is hij nog steeds een beetje grieperig, dat zou kunnen. Het is lastig invallen, je bent waarschijnlijk niet helemaal fit", aldus De Boer.

Francesco Farioli zette het in de rust om bij Ajax en ging met vijf man achterop spelen. "Met tien-tegen-elf is er natuurlijk heel veel ruimte die je moet belopen, maar ik moet zeggen dat ze het goed hebben neergezet. Het was hopen op die ene mogelijkheid. Ze kregen die bijna met Bertrand Traoré, maar voor de rest was het gewoon tegenhouden."

De zestienjarige Jorthy Mokio haalde ternauwernood het eind van de reguliere speeltijd. Het zestienjarige talent liet zich daarna met kramp vervangen. "Super knap dat die jongen het op dit niveau heeft volgehouden", zegt Theo Janssen. "Hij heeft negentig minuten lang moeten beulen, ruimtes moeten dichtlopen. Ik vind het al superknap dat hij het zo lang heeft volgehouden."