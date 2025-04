Ron Jans onthult of Sébastien Haller gaat juichen als hij zondag scoort tegen Ajax

Ron Jans en Sébastien Haller hebben vrijdag voor de camera van ESPN vooruitgeblikt op het duel tussen FC Utrecht en Ajax van komende zondag. Jans onthult in het interview of Haller gaat juichen als hij scoort tegen zijn oud-werkgever.

Haller stond tussen januari 2021 en juli 2022 onder contract bij Ajax. Met de Amsterdamse club won hij twee keer de Eredivisie en legde hij beslag op de TOTO KNVB Beker.

Nu speelt hij namens FC Utrecht tegen Ajax. Een speciale wedstrijd, volgens de in Frankrijk geboren doelpuntenmaker. “Wedstrijden tegen Ajax zijn altijd speciaal en zwaar. Het gaat een gevecht worden.”

“Als je deze wedstrijd wint dan dragen de fans je op de handen. Dan maak je ze echt heel blij”, vervolgt Haller. “Ik zie Ajax en FC Utrecht het liefst allebei bovenaan staan. Ze doen het goed. Ik denk dat ze kampioen gaan worden.”

Aletha Leidelmeijer, verslaggeefster van ESPN, vraagt vervolgens aan FC Utrecht-trainer Jans of hij vergelijkingen ziet tussen het spel van Ajax en Utrecht dit seizoen. “Alles is anders, maar op de manier waarop we allebei wedstrijden winnen zijn wel parallellen te trekken.”

“Veel teamgeest, niet altijd sprankelend voetbal, maar wel resultaat en een ploeg die ervoor gaat. We hebben ook allebei individuele spelers die een wedstrijd kunnen beslissen”, besluit de voormalig coach van onder meer FC Twente en PEC Zwolle.

“Ik heb het met Haller over de wedstrijd gehad. Het is altijd extra om te spelen tegen je oude ploeg, vooral als je er met plezier hebt gespeeld. Maar hij heeft me verteld dat hij niet gaat juichen als hij scoort.”