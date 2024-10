Ron Jans: ‘Ik vind dat één speler van Feyenoord hier aan tafel bij Studio Voetbal vergeten wordt’

Ron Jans heeft zondagavond in Studio Voetbal een lans gebroken voor Givairo Read. De Feyenoorder maakte zondag zijn basisdebuut tegen FC Utrecht (0-2) en maakte de negentig minuten vol. Jans zag hoe Read zich makkelijk staande hield in de gewonnen Eredivisie-kraker.

Aan tafel bij Studio Voetbal worden verschillende uitblinkers van Feyenoord uitgelicht. "Hugo Bueno was in Lissabon ook al fantastisch, maar deze voorzet bij de 0-1...", doelt Pierre van Hooijdonk op de goal van Julian Carranza. "Keihard aansnijden met de binnenkant van de voet, echt fantastisch. Dit is niet te verdedigen."

Ook Carranza kan rekenen op mooie woorden. "Is het achteraf niet goed geweest voor Feyenoord dat Ueda niet heeft gespeeld?", vraagt Van Hooijdonk zich af. "Ik vond Carranza als aanspeelpunt meer van waarde dan Ueda."

Jans haakt in op die woorden van Van Hooijdonk. "Wij kenden Carranza nog niet zo goed, die deed het heel goed. Maar ik vond Ueda tegen Benfica ook heel goed. Die was ook heel balvast. Dan zie je dat als die jongens meer ritme krijgen, steeds beter worden. Ik vond Feyenoord echt heel goed."

Theo Janssen steekt de loftrompet over Antoni Milambo. "Die was vandaag niet geweldig, maar die voegt wel echt iets toe. In zijn aannames en drive naar voren. Als hij naar voren toe gericht is heeft hij heel veel kwaliteiten. Hij heeft de afgelopen weken wel laten zien dat hij heel veel kwaliteiten heeft voor een relatief jonge speler."

"Ik vind dat er nog één speler vergeten wordt", haakt Jans in. "Read, de rechtsback. Die bleef vandaag gewoon recht overeind tegen een goede linksbuiten. Ik ben benieuwd of we daar meer van gaan horen."

Over de wedstrijd

Jans vindt verder dat zijn ploeg niet goed door dekte tegen Feyenoord. "Ik vind dat we daar steekjes hebben laten vallen. Vorig jaar waren we daar écht goed in. Nu hebben we wat andere spelers en die denken soms te verdedigend, waardoor ze vergeten om door te dekken. Dan word je uitgespeeld. Dat stak mij wel een beetje."

"Wij wilden Beelen aan laten spelen en dan aan die kant de boel vastzetten", gaat Jans verder. "In de rust hebben we een andere manier van opbouwen aangehaald. Ik vond Feyenoord aan de bal goed, maar zonder bal héél goed. Uiteindelijk hebben ze ons op waarde geklopt."