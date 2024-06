Romano probeert met opvallende merchandise slaatje te slaan uit transfer Mbappé

Na een lange transfersoap maakte Real Madrid maandag eindelijk de komst van Kylian Mbappé wereldkundig. De steraanvaller maakt transfervrij de overstap van Paris Saint-Germain, waar hij sinds de zomer van 2017 speelde. Opvallend genoeg probeert transfermarktexpert Fabrzio Romano een slaatje te slaan uit de overgang.

De Italiaan staat bekend als een van de meest betrouwbare journalisten als het gaat om transfernieuws. Wanneer hij zijn befaamde ‘Here we go!’ geeft, dan is een transfer vaak in kannen en kruiken.

Romano kondigde de overgang van Mbappé naar Real Madrid afgelopen zondag al aan. “Kylian Mbappé naar Real Madrid, HERE WE GO! Alle documenten zijn getekend, verzegeld en afgerond. Real Madrid kondigt Mbappé volgende week aan als nieuwe speler, na het winnen van de Champions League. Mbappé maakte zijn beslissing in februari; hij kan nu beschouwd worden als nieuwe speler van Real.”

Romano sprong vervolgens op de transfer van de Franse steraanvaller in door shirts te bedrukken met het screenshot van zijn post op X. Deze zijn momenteel te koop in zijn shop. Hoeveel de journalist voor de merchandise vraagt? €39,99.

Daarnaast verkoopt hij ook een shirt waar een screenshot van zijn post op X over het vertrek van Jürgen Klopp bij Liverpool is bedrukt. Op dit shirt is tevens het palmares van de Duitse manager bij the Reds te vinden, begeleid door de titel van het clublied: ‘You’ll Never Walk Alone'.

Tranfer van Mbappé

De 77-voudig international van Frankrijk wordt na het EK officieel gepresenteerd in Madrid. Mbappé nam onlangs in het Parc des Princes al afscheid van PSG en de fans. Hij werd door teamgenoten en staf in de lucht geslingerd.

Volgens de BBC krijgt Mbappé liefst 150 miljoen euro aan tekengeld, dat hij verdeeld over vijf seizoenen ontvangt. Het komt neer op zo'n dertig miljoen euro per jaar. Qua salaris kan hij rekenen op een slordige 15 miljoen euro per seizoen.

???? | Fabrizio Romano is now selling 'Kylian Mbappe, here we go!' T-shirts for €50. ?? pic.twitter.com/gMCzfGv6Mt — SimplyGoal (@SimplyGoal) June 2, 2024

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties