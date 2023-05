Romano deelt sneer uit naar Verweij: ‘Dat zal nooit gebeuren, vergeet het maar’

Zaterdag, 27 mei 2023 om 12:39 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 14:12

Fabrizio Romano heeft op Twitter een sneer uitgedeeld aan Mike Verweij. De journalist van De Telegraaf plaatste een tweet met een artikel over de overstap van Branco van den Boomen naar Ajax. Toen een oplettende volger Verweij erop attendeerde dat hij vergeten was om Romano als bron te noemen, reageerde de transfermarktexpert: “Dat zal nooit gebeuren, vergeet het maar.”

Ook in een andere tweet lijkt Romano te sneren naar Verweij vanwege het gebrek aan bronvermelding. “Ik heb respect voor iedereen op dit platform. Maar zij (De Telegraaf, red.) zeiden afgelopen zomer dat ik hun informatie op Twitter en uit hun podcast knipte en plakte. Vervolgens wilden ze me niet laten aanschuiven in hun podcast om daarover te praten. En wow, vandaag… geen bronvermelding. Alweer. Grappig”, aldus de Italiaan.

you will never see that, forget about it. ?????? thanks! — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2023

In augustus beschuldigde Marcel van der Kraan, chef-sport van De Telegraaf, Romano in de podcast Kick-off glashard van plagiaat. Volgens Van der Kraan kopieerde Romano nieuws over Ajax van zijn collega Verweij. “Fabrizio Romano, dat is dan een soort transfergoeroe, maar dat is de nummer één van de knip-en-plaksites natuurlijk”, zei Van der Kraan onder meer denigrerend.

Thanks to you:) I’m not in a race, I respect everyone on this platform. But they used to call me a copy-paster of their info last summer on Twitter, their podcast and more… then, rejected to host me on their podcast to discuss that and wow, today… no mention. Again. Funny. ?????? — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2023

Overigens deelt Romano vrijdag, vlak na het nieuws over Van den Boomen, ook complimenten uit aan Twitter-accounts die wél aan bronvermelding doen. Bijvoorbeeld aan Rik Elfrink, van het Eindhovens Dagblad. “Bedankt dat jij de enige Nederlandse journalist bent die mij wél even noemt, mijn vriend. Respect voor jou.” Daar reageerde Elfrink weer op: “Bedankt voor je steun Fabrizio. We maken allemaal wel eens een fout of missen iets, maar soms is het geen misdaad om elkaar credits te geven of collegiaal te zijn. Dat laatste telt voor mij ook.”