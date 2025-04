Rogier Meijer zegt Roda JC af en voert gesprek met Eredivisie-club

Rogier Meijer hoopt na dit seizoen aan de slag te gaan bij PEC Zwolle. Dat meldt Omroep Gelderland dinsdagavond. De 43-jarige trainer is bezig aan zijn laatste weken bij NEC en hoopt dan de overstap naar de Zwollenaren te maken. Meijer heeft Roda JC ondertussen al afgezegd.

De Limburgers hebben aan ambitie geen gebrek en wilden dolgraag met Meijer promoveren naar de Eredivisie. De trainer heeft echter geen oren naar een overstap naar Roda.

De reden daarvoor was waarschijnlijk de interesse van PEC, schrijft de regionale omroep. “Voor Meijer is PEC interessanter omdat deze club in de Eredivisie speelt en meer financiële mogelijkheden heeft. Bovendien is de reisafstand vanuit Doetinchem gunstiger.”

Meijer heeft al gesproken met Gerry Hamstra, de technisch directeur van de Zwollenaren. “Hamstra lijkt mogelijk nog meer kandidaten op de korrel te hebben. Of Meijer ook echt de eerste gegadigde is voor de functie in Zwolle is onduidelijk. Zeker is dat hij nadrukkelijk in beeld is.”

De in Doetinchem geboren oefenmeester vertrekt na dit seizoen bij NEC, omdat zijn contract niet verlengd wordt. De Nijmegenaren hebben met Dick Schreuder al een opvolger aangesteld.

Meijer stond sinds de zomer van 2020 als eindverantwoordelijke voor de groep in De Goffert. Mogelijk vervolgt hij zijn carrière dus bij PEC. Daar neemt Johnny Jansen na dit seizoen afscheid.