EK-deelnemer Roemenië boekt in uitzwaaiduel slechtste resultaat uit zijn geschiedenis

Roemenië kent bepaald geen vlekkeloze voorbereiding op het EK later deze maand. De ploeg van Edward Iordanescu kwam vrijdag in Boekarest niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen voetbaldwerg Liechtenstein.

Roemenië, dat over negen dagen tegen Oekraïne zijn eerste EK-wedstrijd speelt, wist dinsdag al niet te imponeren tegen buurland Bulgarije (0-0). Liechtenstein is nog een paar klassen minder dan de Bulgaren, maar ook tegen de dwergstaat wist Roemenië niet te scoren.

Het resultaat is als een schok aangekomen in Roemenië. Media uit dat land wisten te ontdekken dat het 0-0 gelijkspel tegen Liechtenstein het slechtste resultaat ooit van Roemenië is.

"Het doelpuntloze gelijkspel tegen Liechtenstein is statistisch gezien het slechtste resultaat in de geschiedenis van het Roemeense nationale team, sinds de FIFA een ranglijst van alle landen begon samen te stellen op basis van coëfficiënten (1992)", schrijft Digi Sport.

Het Roemeense medium komt tot de pijnlijke conclusie door te bekijken welke plek Liechtenstein bezet op de wereldranglijst: 202. Nooit eerder wist Roemenië, dat zelf 46ste staat, niet te winnen van een land dat zó laag staat.

Het één na slechtste resultaat werd in 2011 behaald, toen de Roemenen niet verder kwamen dan een 3-3 gelijkspel tegen Moldavië, dat op dat moment de nummer 136 van de wereldranglijst was.

Opvallend: vier van de vijf slechtste resultaten ooit van Roemenië werden behaald in de laatste drie jaar. Roemenië wist zich overtuigend te kwalificeren voor het EK door 22 punten te behalen in een groep met Zwitserland, Israël, Wit-Rusland, Kosovo en Andorra.

Op het EK neemt Roemenië het naast Oekraïne ook op tegen België en Slowakije.

Slechtste resultaten van Roemenië ooit:

1. Roemenië - Liechtenstein (#202) 0-0 (2024)

2. Moldavië (#136) - Roemenië 3-3 (2011)

3. Kosovo (#101) - Roemenië 0-0 (2023)

4. Roemenië - Georgië (#91) 1-2 (2021)

5. Armenië (#88) - Roemenië 3-2 (2021)

