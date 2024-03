Roda JC stap dichter bij Eredivisie na zege en voert druk op FC Groningen op

Roda JC Kerkrade heeft een volgende stap richting de Eredivisie gezet. De ploeg van trainer Bas Sibum was zaterdagavond met 3-1 te sterk voor NAC Breda. Walid Ould-Chikh opende in de eerste helft de score, waarna Elías Már Ómarsson snel gelijkmaakte. Maximilian Schmid en Lennerd Daneels bezorgden de Koempels na rust de zege. Het als tweede geplaatste Roda staat nu vier punten voor op FC Groningen, dat nog wel een duel tegoed heeft. Nummer vier ADO Den Haag is op zes punten gezet.

Roda kende een prima start in het Parkstad Limburg Stadion, waar de thuisploeg na een kwartier op voorsprong kwam. Ould-Chikh kreeg iets te veel tijd en ruimte rondom de zestien van NAC en besloot zijn afstandsschot in te zetten. De bal zeilde in de verre hoek achter doelman Tein Troost, die er niet al te overtuigend uitzag: 1-0.

Walid Ould-Chikh krult de bal heerlijk binnen! ??#rodnac — ESPN NL (@ESPNnl) March 23, 2024

Roda wist niet door te drukken en moest toezien hoe NAC juist beter in de wedstrijd kwam. Het leverde zeven minuten na de openingstreffer de gelijkmaker op. Manel Royo zette vanaf de linkerkant uitstekend voor naar de tweede paal, waar Dominik Janosek klaarstond om terug te koppen op Ómarsson. De IJslander werkte van dichtbij binnen: 1-1.

In de daaropvolgende fase hadden beide ploegen de voorsprong kunnen grijpen. Allereerst kwam NAC dicht bij de 1-2, maar het ontbrak bij het schot van Patriot Sejdiu aan kracht en richting. Aan de andere kant had Daneels een prima individuele actie in huis aan de linkerkant, waarmee hij zich ontdeed van zijn directe tegenstander. De Belg gaf voor op Schmid, die uit de draai in de handen van Troost schoot.

In de slotfase van de eerste helft drong Roda nog het meest aan. Schmid deed te weinig met de geboden ruimte en kwam ondanks zijn vrije positie niet tot een goede kopbal. Ould-Chikh probeerde het op slag van rust met een afstandsschot, dat over het doel van Troost waaide. Het tempo was in het laatste kwartier al beduidend omlaaggegaan. Beide ploegen leken het rustsignaal van arbiter Martin Peréz dan ook wel prima te vinden.

Roda was na rust de betere partij en kreeg in de persoon van Joey Müller een vrije schietkans op de rand van de zestien. De Duitser trapte echter totaal naast de bal: kans verkeken. Tien minuten na het startsignaal van de tweede helft was het alsnog raak. Een scherpe voorzet vanaf links kwam via spelers van Roda én NAC bij de tweede paal terecht bij Schmid. De aanvaller nam goed aan en schoot door de benen van Troost raak: 2-1.

In de laatste twintig minuten genoot NAC het balbezit, maar de Bredanaars deden daar maar weinig mee. Roda was wat dat betreft een stuk efficiënter. Müller, die een ongelukkige wedstrijd speelde, vond op links de ongedekte Daneels. De Belg snelde langs zijn directe tegenstander en schoot in de verre hoek, terwijl Troost rekende op de korte hoek: 3-1. Na de tweede gele kaart voor NAC-verdediger Jan Van den Bergh was het definitief gespeeld, al bleven de bezoekers tevergeefs op zoek gaan naar de aansluitingstreffer.

