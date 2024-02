Roda JC slaat laat toe tegen Willem II en maakt titelstrijd weer spannend

Roda JC Kerkrade is in de Keuken Kampioen Divisie op vier punten gekomen van koploper Willem II. De nummer twee poetste vrijdagavond in Tilburg een achterstand weg en won uiteindelijk met 2-3. ADO Den Haag en FC Groningen moesten het op eigen veld doen met slechts een punt.

Willem II - Roda JC Kerkrade 2-3

Roda JC sloeg in de beginfase direct toe. Een afgeslagen hoekschop kwam terecht bij Enrique Peña Zauner, die de bal vervolgens in de bovenhoek ramde: 0-1. Willem II rechtte de rug en maakte vijf minuten later alweer gelijk. Jeredy Hilterman bracht de gelijkmaker op zijn naam. De koploper rook bloed en kwam halverwege de eerste helft op 2-1 door een rake kopbal van Erik Schouten. Roda JC gaf zich niet gewonnen en kwam na 65 minuten spelen op 2-2 dankzij een harde knal van Vaclav Sejk. De ingevallen Lennerd Daneels was kort voor het einde de Limburgse held door een vrije trap van 25 meter raak te schieten: 2-3.

ADO Den Haag - MVV Maastricht 2-2

Henk Veerman kopte kort voor rust zijn zeventiende goal van het seizoen binnen, uit een afgemeten voorzet van Daryl van Mieghem. Het bleek uiteindelijk weinig waard te zijn voor de Haagse club, want MVV Maastricht poetste de achterstand na rust weg. Mart Remans tikte tien minuten na de hervatting bij de tweede paal binnen. Dailon Livramento bracht twintig minuten voor het einde de 1-2 op het scorebord. Justin Ché leek in de slotminuut de gelijkmaker te maken, ware het niet dat doelman Romain Matthys fabelachtig redde. De 2-2 kwam er ver in blessuretijd alsnog via Alex Schalk.

De Graafschap - FC Den Bosch 2-0

FC Den Bosch was de bovenliggende partij in het eerste halfuur. Desondanks kwam De Graafschap op 1-0 via Jeffry Fortes, die toesloeg toen doelman Krisztián Hegyi de bal losliet. Mimoun Mahi verdubbelde de voorsprong vanmet nog ruim een kwartier te spelen. Een voorzet ging aan alles en iedereen voorbij, maar niet aan de aanvaller, die van dichtbij de 2-0 binnentikte. De Graafschap stijgt dankzij de driepunter naar plaats vier in de Keuken Kampioen Divisie.

FC Emmen - SC Cambuur 2-0

Een slecht generale voor SC Cambuur, dat volgende week aantreedt tegen NEC in de halve finale van de TOTO KNVB Beker. Maikel Kieftenbeld leidde de geslaagde avond van FC Emmen in door van afstand en via de binnenkant van de paal raak te schieten: 1-0. Het bleef lang spannend in Drenthe, tot de 75ste minuut. Joey Konings kopte de 2-0 binnen, waardoor Emmen nu twaalfde staat in de Keuken Kampioen Divisie.

VVV-Venlo - FC Eindhoven 2-2

VVV verraste FC Eindhoven na ruim een kwartier met een snelle inworp. Daardoor kon Levi Smans zo doorlopen tot in de zestienmeter en de bal onder doelman Jorn Brondeel door schieten: 1-0. In de tweede helft draaide FC Eindhoven de wedstrijd binnen mum van tijd om. Na een onderschepte pass van VVV-doelman Delano van Crooij kon Jasper Dahlhaus in minuut 49 de 1-1 binnenschieten. Zes minuten later viel de 1-2 via Ozan Kökçü, die in de rebound profiteerde nadat Van Crooij een schot niet klemvast wist te pakken. Een minuut voor tijd redde Michail Kosidis een punt voor de thuisploeg. De spits kopte een voorzet van Smans binnen: 2-2.

FC Groningen - Helmond Sport 0-0

FC Groningen, volgende week tegenstander van Feyenoord in de halve finale van de TOTO KNVB Beker, wist op eigen veld niet te scoren tegen het stugge Helmond Sport. Bijna 20.000 toeschouwers in de Euroborg zagen Groningen goed wegkomen toen de bezoekers in de slotminuut van de eerste helft de paal raakten. Hidde Jurjus hield de thuisclub na rust op de been met een indrukwekkende redding. Het opgeleefde Groningen moest zich uiteindelijk tevreden stellen met een punt.