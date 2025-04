De kans dat Igor Paixão volgend seizoen nog in het shirt van Feyenoord te bewonderen is, is heel klein geworden. Mikos Gouka schrijft namens het Algemeen Dagblad dat algemeen directeur Dennis te Kloese er deze zomer niet meer mee wegkomt om zijn transfer te blokkeren. Paixão is echter niet de enige, daar er nog een aantal sterkhouders onderweg zijn naar de uitgang.

Van Paixão, wiens contract in De Kuip nog loopt tot medio 2029, is het al langere tijd bekend dat hij in de belangstelling staat van onder meer Napoli. “Maar voor de clubs die een oogje hebben op Igor Paixão lijkt een bedrag van net boven de dertig miljoen komende zomer niet toereikend”, impliceert Gouka dat Feyenoord flink wil cashen op de 24-jarige Braziliaan.

“In Rotterdam weten ze ook wel dat als je het puur zakelijk bekijkt, dit misschien wel het moment is om de speler van de hand te doen”, aldus Gouka, die zich echter ook realiseert hoe belangrijk Paixão is voor Feyenoord. Het wemelt namelijk niet van de doelpuntenmakers in Rotterdam. “Wie Feyenoord de laatste maanden zag spelen, moet concluderen dat Paixão daarin eigenlijk onmisbaar is.”

Te Kloese heeft komende zomer een moeilijke puzzel te leggen. Martijn Krabbendam meldde dinsdag namens Voetbal International dat Quilindschy Hartman na dit seizoen wil vertrekken. Hij zou toe zijn aan een nieuwe uitdaging, in het buitenland.

Ook voor Dávid Hancko lijkt een vertrek onvermijdelijk. Te Kloese ging eerder dit jaar nog dwars voor een transfer van de Slowaakse verdediger liggen, toen Atlético Madrid en Juventus interesse toonden. Volgens Gouka hoeft hij daar ‘niet nog een keer mee aan te komen’.

Zijn kompaan in het hart van de verdediging, Gernot Trauner, lijkt ook een transfer te gaan maken in de zomer. Waar ook de fans zien dat hij niet meer het niveau haalt dat hij onder Arne Slot had, is het ook geen geheim dat hij graag de overstap naar Hoffenheim had gemaakt. “Beide verdedigers zullen deze zomer rekenen op medewerking van Feyenoord komende zomer als er weer clubs op de stoep staan.”

Speler nummer vijf die wellicht kan vertrekken bij Feyenoord, is Quinten Timber. De aanvoerder maakte dit seizoen een sterke persoonlijke groei door, maar is de rest van het seizoen uitgeschakeld. Hoewel dat normaal gesproken een reden is om nog even te blijven, loopt zijn contract wel volgend jaar zomer af. Als Feyenoord wat aan hem wil verdienen, ligt een zomerse verkoop dus voor de hand.

Mochten al deze sterkhouders inderdaad gaan vertrekken, zal Te Kloese snel moeten handelen. De ploeg van Robin van Persie lijkt namelijk hard op weg naar plaats drie in de Eredivisie, die recht geeft op een plek in de voorronde van de Champions League. En die begint al in augustus.