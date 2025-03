Robin van Persie reageert direct na Feyenoord - Inter op tackle en schorsing Osman

Robin van Persie heeft zijn eerste wedstrijd in de Champions League als coach van Feyenoord verloren. Inter verliet De Kuip namelijk met een 0-2 zege. Van Persie praat na afloop van de Europese ontmoeting bij Ziggo Sport over wat er allemaal gebeurde in Rotterdam-Zuid.

''We begonnen goed, het eerste halfuur. Verdedigend goed, zonder echt tot kansen te komen. We speelden prima, vond ik. Dan is het jammer dat je hem bij de eerste de beste kans tegen krijgt'', doelt Van Persie op de 0-1 van Marcus Thuram in de 38ste minuut.

''Dan krijg je na rust de 0-2 te snel tegen, waardoor je het momentum niet kan houden. Want we begonnen best aardig de eerste minuten. Timon Wellenreuther houdt ons daarna in de wedstrijd, met een fantastische redding. Bij een penalty die eigenlijk geen penalty was. Dat vond ik een bijzondere keuze.'' De bal ging op de stip na licht contact tussen Jeyland Mitchell en Thuram. Wellenreuther keerde vervolgens de inzet van Piotr Zielinski.

Van Persie is trots op Feyenoord na de gemiste penalty van Inter. ''Ze hebben keihard gewerkt. Echt serieus, stuk voor stuk. Mitchell heeft een poos geen negentig minuten gespeeld en Jakub Moder had al een paar dagen last. Die jongens hebben er alles aan gedaan. Alleen het tempo van drukzetten werd na rust minder.''

De Feyenoord-trainer zag Inter op zeer professionele wijze winnen in De Kuip. ''Dat doen ze heel goed. Ook met hun lage blok. Maar we kregen een goede kans met Jakub Moder, die via de lat over ging. En een hele goede één tegen één met Ueda. Dan hoop je dat één van die momentjes goed valt, maar helaas viel het vandaag net niet goed.''

Verslaggever Noa Vahle vindt het veelzeggend dat Van Persie maar éénmaal wisselde. ''Ik had liever vaker gewisseld. Alleen vonden wij niet dat dat vandaag het juiste moment was daarvoor'', aldus de coach die in de returnwedstrijd niet kan beschikken over Ibrahim Osman vanwege een schorsing na zijn gele kaart tegen Inter.

''Die actie kwam voort uit een pass die hij gaf aan Hugo Bueno. Hij wilde dat goedmaken en hield zich nog net in. Geen gelukkig momentje, maar hij had zeker niet de intentie om daar echt een tackle te maken. Maar dat het dan net de speler is die al op scherp stond, is heel vervelend voor ons. Dus moeten we weer creatief zijn richting volgende week'', aldus Van Persie.