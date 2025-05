Robin van Persie noemt één speler van PSV die extra aandacht krijgt van Feyenoord

Robin van Persie heeft voorafgaand met Hans Kraay junior vooruitgeblikt op het treffen met PSV. De trainer van Feyenoord erkent de kwaliteiten van de tegenstander en spreekt over een van de PSV-spelers voor wie hij en zijn technische staf een plannetje hebben bedacht.

Het middenrif van de Eindhovenaren bestaat zondagmiddag uit Joey Veerman, Malik Tillman en Guus Til. De eerste van die drie wordt uitgelicht door Kraay.

“De quarterback van PSV, Joey Veerman, die wel weer een beetje beter in zijn vel zit. Hoe ga je hem zo min mogelijk de lange bal laten geven?”, vraagt de ESPN-interviewer aan Van Persie. “Is dat bij balverlies gelijk Milambo erop?”

De Feyenoord-trainer moet lachen om de beschrijving van Kraay over de PSV-spelverdeler. “Veerman is wel een van hun krachten. Het is heel belangrijk dat we druk op hem hebben, dat klopt, dat heb je goed gezien.”

"Als je hem de tijd en ruimte geeft, is hij een van de betere spelers van Nederland", deelt Van Persie een mooi compliment uit. "Dat bewijst hij al jaren, dus dat is iets waar we aandacht aan hebben besteed."

Samen met zijn rechter- en linkerhand spendeerde Van Persie de afgelopen week aan het bedenken van een plan om Veerman in toom te houden. “We denken dat we daar een oplossing voor hebben. Dat moet gaan blijken, maar dat denken we wel.”

Het middenveld van Feyenoord wordt gevormd door Hwang In-Beom, Jakub Moder en Antoni Milambo. Mogelijk vormt laatstgenoemde als meest vooruitgeschoven middenvelder een koppeltje met Veerman.