Robin van Persie mist uitblinkende Feyenoorder in Jong Oranje-selectie: ‘Als ik hem was, zou ik het wel weten’

Robin van Persie is na de 2-6 zege van Feyenoord op FC Twente logischerwijs trots op zijn ploeg. Tijdens de persconferentie neemt hij na afloop uitgebreid de gelegenheid om meerdere spelers te complimenteren, waarbij ook de selectie van Jong Oranje van Michael Reiziger ter sprake komt.

Van Persie antwoordt allereerst kort en krachtig op de vraag of dit het Feyenoord is dat hij wil zien. “Ja, dit is wel de norm”, reageert hij stellig. “We hebben keihard gewerkt, maar wat ik ontzettend mooi vond, is dat het allemaal verschillende soorten doelpunten waren. Dat is vanuit mijn oogpunt natuurlijk extra leuk.”

Daarna verandert het onderwerp van gesprek snel naar Igor Paixão, die met drie treffers een van de grote uitblinkers was aan de kant van de Rotterdammers. “Igor is geweldig. Zoals hij speelt, zo traint hij ook. Hij geniet iedere dag en vandaag was hij echt niet te stoppen.”

Ook Givairo Read speelde andermaal een uitstekende wedstrijd en leverde drie assists af, maar behoort voorlopig nog niet tot de selectie van Jong Oranje, tot verbazing van Van Persie. “Ik zou het wel weten als ik Jong Oranje zou coachen”, richt hij zich tot Reiziger.

“Maar het is aan de bondscoach, aan Michael Reiziger om die keuze te maken. Misschien heeft hij iemand anders die nog beter is. Ik kan het me haast niet voorstellen. Ik heb geen contact met hem gehad erover”, voegt Van Persie zich bij de woorden van zijn rechtsback, die eveneens vertelde niet gebeld te zijn door Reiziger.

“Ik heb geen idee waarom ik er niet bij zit, maar dat zijn keuzes die gemaakt worden”, zo sprak Read even daarvoor op de persconferentie. “Ik maak die keuzes niet, dus ik ga gewoon naar de Onder 19 met een goede mindset, omdat we het EK moeten halen. Ik focus me gewoon daarop.”

Jakub Moder

Iemand die een minder opvallende rol speelt in het elftal van Van Persie is Jakub Moder, maar de trainer vindt dat ook zijn bijdrage van cruciaal belang is voor het elftal van Feyenoord. “Het is extra bijzonder voor hem, omdat hij er zolang uit is geweest”, aldus Vab Persie.

“Eigenlijk spot hij met alle voetbalwetten. Als je er zo lang uit bent geweest, kan het niet dat je zo snel zoveel speelt. Dat doet hij dus wel. Dat toont wel aan wat voor karakter hij heeft en wat voor winnaar hij is. Ook fysiek is hij dus ijzersterk. Los daarvan, is het ook zo’n slimme speler. Dat is wel echt genieten om met zulke gasten te werken.”