Robin van Persie maakte in eerste gesprek direct enorm veel indruk op sc Heerenveen

Ferry de Haan had direct een goed gevoel bij Robin van Persie, zo erkent de algemeen directeur van sc Heerenveen zondag in Goedemorgen Eredivisie. De bestuurder in Friese dienst is met name onder de indruk van de gedrevenheid van de oud-aanvaller, die in Heerenveen debuteert als hoofdtrainer.

De Haan en Van Persie kennen elkaar van hun gezamenlijke periode bij Feyenoord. De zaakwaarnemer van de voormalig topspeler van onder meer Arsenal en Manchester United bracht het tweetal samen voor een eerste gesprek over de trainersfunctie in het Abe Lenstra Stadion.

''Ik ging heel onbevangen dat gesprek in, zonder enige intentie'', blikt De Haan terug in het ochtendprogramma van ESPN. ''Ik ging naar zijn huis toe om te praten. Dat voelde wel lekker. Toen zei hij: 'Ik wil nog even wat laten zien'. Hij had wat voorbereid. Ik keek naar het aantal sheets die er stonden en wist dat het een lange middag zou worden'', aldus de algemeen directeur van Heerenveen.

Van Persie was dus zeer uitgebreid, maar dat kwam zijn kansen in Friesland alleen maar ten goede. ''Eigenlijk alles klopte. Er zat een duidelijke visie in, maar ook een redelijke eenvoud. Hoe gek dat ook klinkt, omdat hij wel alles tot in de puntjes had voorbereid. Daarin merk je dat zijn onervarenheid een pluspunt is.''

''Als trainer is hij onervaren, maar als speler heeft hij in de top gewerkt. Hij heeft ook met managers gewerkt die absolute topmanagers waren. Daarin zie je ook wel dat hij gewoon dingen meepakt'', is De Haan blij dat Van Persie de scepter zwaait in Heerenveen.

Eredivisie FC Twente TWE 2024-08-25T12:30:00.000Z 14:30 SC Heerenveen HEE

Heerenveen wil onder Van Persie vooral vreugde en amusement bieden. ''Het woord 'plezier' valt heel vaak bij ons. Dat is een heel simpel iets. Maar het is zo belangrijk als voetballer dat je wel plezier hebt in hetgeen wat je doet. Hij (Van Persie, red.) probeert dat iedere dag bij die gasten over te brengen. En je merkt dat als je dat terugkrijgt van die jongens: die geloven er heilig in.''

Het elftal van Van Persie startte het seizoen met een nipte 1-0 nederlaag op bezoek bij Ajax. Zaterdag leek Heerenveen opnieuw te gaan verliezen, maar in de slotfase werd alsnog een punt gered thuis tegen FC Utrecht: 1-1.