Alireza Jahanbakhsh is de nieuwste versterking van sc Heerenveen, zo meldt Voetbal International woensdag. Behalve een medische keuring staat niets een transfer van de 31-jarige vleugelaanvaller meer in de weg.

Deze woensdag wordt de aanvaller medisch gekeurd in Friesland, maar VI verwacht dat daar geen problemen aan het licht zullen komen. Zodoende gaat de transfervrije Jahanbakhsh zeer spoedig zijn krabbel zetten onder een contract tot het einde van het seizoen in Heerenveen.

Jahanbakhsh voegt met Heerenveen de vierde Nederlandse club toe aan zijn palmares. Eerder kwam de rechtervleugelaanvaller al uit voor NEC, AZ en Feyenoord. In Alkmaar kende hij zijn meest succesvolle periode. In het seizoen 2017/18 kroonde hij zich daar namelijk tot topscorer van de Eredivisie.

Hij is tot nog toe de enige Aziatische speler ooit die met die eer aan de haal ging. Na dat seizoen werd Jahanbakhsh beloond met een fraaie transfer naar Brighton & Hove Albion. The Seagulls betaalden een bedrag van rond de 22,5 miljoen euro om de Eredivisie-topscorer van dat moment over te nemen.

Ferry de Haan liet maandag plots weten druk bezig te zijn met de komst van de Iraans international. "Hij heeft bepaalde kwaliteiten die we op dit moment missen in onze selectie. Hij heeft diepgang in zijn spel en heeft natuurlijk de nodige internationale ervaring", zei de algemeen directeur tegenover Omrop Fryslân.

De Haan prijst zich erg gelukkig met de nieuwste aanwinst, die op zeer korte termijn zal worden gepresenteerd. "Normaal gesproken zijn dit soort jongens voor ons niet haalbaar, maar hij heeft op dit moment geen club." Vorig seizoen was Jahanbahksh nog actief namens Feyenoord, maar speelde hij voornamelijk tweede viool.

Robin van Persie zal blij zijn met de extra optie voorin. De voormalig topspits beschikt in zijn huidige selectie over vier buitenspelers: Jacob Trenskow, Ilias Sebaoui, Danilo Al-Saed en Ché Nunnely. Afgelopen weekend experimenteerde de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal bovendien met aanvallende middenvelder Levi Smans op de flank.