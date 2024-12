Robin van Persie is door het dolle heen na overwinning op PSV: 'Hier doe je het voor'

Robin van Persie kijkt met een trots gevoel terug op de zege van sc Heerenveen. Zaterdagavond versloegen de Friezen PSV in het Abe Lenstra Stadion verrassend met 1-0, en dat leidt tot veel blijdschap bij de trainer en het team.

In Heerenveen legde de ploeg van trainer Peter Bosz een zeer zwakke wedstrijd op de mat en verloor het team van Van Persie: 1-0. Ion Nicolaescu profiteerde van een kolossale fout van Ryan Flamingo en noteerde het enige doelpunt van de wedstrijd.

“Dit was een hele mooie en terechte overwinning", vertelt Van Persie in gesprek met ESPN. "Vanaf het begin zaten we erbovenop." De energie en de strijdlust die we in de wedstrijd hebben gelegd, dat hebben de jongens gewoon heel goed gedaan."

"Wat ik het mooiste vind om te zien, en dat roep ik al maanden, is dat deze jongens echt heel goed kunnen voetballen. Als je dan de combinatie ziet met de strijdlust, is het alleen maar iets om heel erg trots op te zijn”, aldus de trainer.

Aanvoerder Luuk Brouwers is logischerwijs ook door het dolle heen na de knappe overwinning op PSV. "Dit kwam van heel diep", verzucht de middenvelder, die onlangs nog boos was vanwege moeizame de situatie bij de club.

"We hebben heel enorm veel vertrouwen overgehouden aan de wedstrijd tegen Willem II, vorige week. We hebben met trots gespeeld, gestreden en PSV zwaar onder druk gezet. Ik denk dat we een hele goede wedstrijd hebben laten zien”, aldus Brouwers.

Ook doelman Mickey van der Hart is zeer tevreden met het optreden. “Dit zijn avonden die ik nooit meer ga vergeten en de mensen op de tribune ook niet. Vorig jaar hebben we hier van Ajax gewonnen en toen hoorde ik achteraf dat mensen tot tranen toe geroerd zijn. Als voetballer is dat het allermooiste”, besluit de keeper voor de camera van ESPN.