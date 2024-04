Robin van Persie in beeld om hoofdtrainer te worden bij Eredivisie-ploeg

Robin van Persie kan op interesse rekenen van sc Heerenveen, zo weet Omrop Fryslân maandagavond te melden. De Friezen zijn op zoek naar een vervanger van Kees van Wonderen, die aan het einde van het seizoen vertrekt, en zijn dus uitgekomen bij de huidige trainer van Feyenoord Onder 18.

Sportverslaggever Roelof de Vries meldt het nieuws in de podcast Sportcast. "Het schijnt dat er een gesprek is geweest met Robin van Persie. Hij is op dit moment bezig met de opleiding om coach in het betaalde voetbal te worden."

De Vries zet gelijk zijn vraagtekens bij een mogelijke aanstelling van de oud-spits. "Hoe Van Persie praat over voetbal, vind ik wel heel interessant. Maar hij heeft het nog niet bewezen. Hij moet eerst maar laten zien dat hij een goede trainer is", aldus de journalist.

Van Persie is sinds enkele jaren actief in de jeugdopleiding van Feyenoord. Sinds de zomer van 2023 is hij hoofdtrainer van het Onder 18-elftal.

Ondertussen is hij dus nog bezig met het behalen van de juiste papieren om hoofdcoach te worden bij een betaald voetbal-organisatie. Zolang hij daar niet over beschikt, zal hij niet aan de klus bij Heerenveen kunnen beginnen.

Van Persie is niet de eerste die wordt genoemd als mogelijke opvolger van de vertrekkende Van Wonderen. Eerder werd al bekend dat Heerenveen sprak met Maurice Steijn en ook de naam huidig Almere City-trainer Alex Pastoor passeerde de revue.

Begin maart werd bekend dat Van Wonderen na dit seizoen vertrekt uit Friesland. Hij en zijn werkgever zouden 'gezamenlijk' tot die beslissing zijn gekomen. De 55-jarige coach is sinds de zomer van 2022 de oefenmeester in het Abe Lenstra Stadion. Daarvoor was hij verdienstelijk trainer bij Go Ahead Eagles.

