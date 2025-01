Robin van Persie haalt voormalig PSV’er per direct naar sc Heerenveen

SC Heerenveen neemt Jordy de Wijs tijdelijk over van Fortuna Düsseldorf, zo meldt de club donderdag via de officiële kanalen. De centrumverdediger kwam voor zijn avontuur in het buitenland uit voor Excelsior en PSV.

De 29-jarige centrale verdediger wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van de club uit de 2. Bundesliga. De Wijs sluit in Oliva (Spanje) tijdens het trainingskamp per direct aan bij de selectie van Robin van Persie.

Algemeen directeur Ferry de Haan is tevreden met de komst van de ervaren verdediger.. "Na de blessure van Pawel (Bochniewicz red.) waren we op zoek naar een linksbenige centrale verdediger. Jordy is een ervaren en fysiek sterke verdediger. We zijn dan ook blij dat we voor de rest van het seizoen over hem kunnen beschikken."

Begin december liep de Poolse verdediger een zware knieblessure op. Bochniewicz ging tijdens de wedstrijd tegen RKC na 83 minuten spelen geblesseerd van het veld. In Friesland werd er vervolgens al gevreesd voor een ernstige knieblessure, en al snel bevestigde de club dat hij maanden uit de roulatie zou zijn.

In De Wijs heeft Van Persie dus een geschikte, tijdelijke vervanger binnen. Over de contractuele voorwaarden maakt de club vooralsnog niets bekend.

In de 2. Bundesliga kwam De Wijs in het huidige seizoen nauwelijks aan spelen toe. Tot dusver kwam de stopper tot slechts 97 speelminuten in vier competitiewedstrijden, terwijl één keer in actie mocht komen in de DFB-Pokal.

De Wijs vertrok in de zomer van 2018 van PSV naar Hull City. Na tweeënhalf seizoen bij the Tigers vertrok hij naar Queens Park Rangers, om vervolgens bij Fortuna Düsseldorf te belanden.