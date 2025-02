Robin van Persie geeft uitsluitsel over meespelen Jakub Moder en Antoni Milambo bij Feyenoord

Jakub Moder (25) en Antoni Milambo (19) zijn zaterdagavond niet beschikbaar voor Feyenoord tegen NEC Nijmegen. Dat zegt Robin van Persie vrijdagmiddag tijdens de voorbereidende persconferentie in De Kuip.

Feyenoord neemt het zaterdagavond in Rotterdam-Zuid op tegen NEC. Om 21.00 uur zullen de Rotterdammers op zoek gaan naar de eerste driepunter onder Van Persie.

De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal kan tegen NEC niet beschikken over middenvelders Calvin Stengs, In-Beom Hwang, Ramiz Zerrouki, Quinten Timber en Chris-Kévin Nadje.

Vrijdagmiddag meldde journalist Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad via X dat ook Moder en Milambo ‘niet fit’ zijn. Van Persie heeft nu meer duidelijkheid gegeven over dit duo. Zij kunnen inderdaad niet spelen.

“Moder heeft de afgelopen twee dagen gedeeltelijk getraind. Hij heeft een tik gehad in de afgelopen wedstrijd. Milambo speelt sowieso morgen niet en Moder ook niet, maar richting Milan ligt het open. Ueda is op de weg terug en zal langzaam gaan aansluiten bij de groep”, aldus Van Persie.

Van Persie is aan het puzzelen in aanloop naar zijn debuut als trainer van Feyenoord. “Daarin moeten we wel creatief zijn. Het is zoals het is, daar hebben we het met de jongens over gehad. De context waar we nu in zitten is uitdagend, dat is wel duidelijk. Dat betekent ook dat sommige jongens niet op hun beste posities spelen. Iedereen snapt dat heel goed, en dat zal morgen ook zo zijn.”

Dat Van Persie aan het puzzelen is, bleek al uit eerdere informatie van de Feyenoord Youth Watcher. De kans is groot dat de Rotterdammer uit noodzaak direct een aantal jeugdspelers de kans geeft.