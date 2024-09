Robin van Persie geeft na nieuwe deceptie met sc Heerenveen behoorlijk af op zijn eigen ploeg

Robin van Persie houdt een 'heel negatief gevoel' over aan de verloren wedstrijd tegen Heracles Almelo (2-1). De trainer van sc Heerenveen is absoluut niet blij met de manier waarop zijn ploeg voor de dag kwam in het Asito Stadion.

Heerenveen had het vanaf het begin lastig op bezoek bij Heracles Almelo, maar kwam via een prachtige goal van basisdebutant Dimitris Rallis terug in de wedstrijd. Een grote fout van keeper Mickey van der Hart kostte Heerenveen echter in de eindfase de kop: 2-1 voor Heracles.

Heerenveen heeft alle vier de uitwedstrijden in de Eredivisie die gespeeld zijn onder Van Persie verloren. De coach baalt flink. "Ik vond ons in het drukzetten heel matig. We kwamen niet in de wedstrijd en speelden niet met de intensiteit die we moeten brengen. Uiteindelijk gaat het er gewoon om dat je kneiterhard werkt en niet alleen over tactiek en speelwijze."

Eigenlijk klopte er in de ogen van Van Persie niets van in Almelo. "Ik vond ons in balbezit ook heel matig spelen. Dat heb ik nog niet eerder gezien."

Van Persie zag het met name misgaan op het middenveld van Heerenveen. "We wisten vooraf dat zij vrij snel de lange bal spelen. Dan moeten onze 6 en 8 (Amara Conde en Simon Olsson, red.) er kort bij zitten. Ik vond dat Amara en Simon dat in de eerste helft niet goed deden."

In de rust werd Conde gewisseld voor Espen van Ee. Dat was overigens geen tactische beslissing van Van Persie. "Vooraf was al bepaald dat Amara 45 minuten zou spelen. Dat was eigenlijk al aan de ruime kant voor vandaag."

"Zij zakten best wel snel terug. Wij hadden dus de bal. Dan is het wel zaak dat je daarmee iets bereikt. Daarin waren we gewoon ontzettend slordig in de eerste helft."

Blunder van Van der Hart

Een grote ketser van Mickey van der Hart kostte Heerenveen het resultaat in Almelo. In de slotfase liet de keeper een houdbaar schout van Mario Engels glippen.

Van Persie is mild voor Van der Hart. "Natuurlijk hoop je dat hij die bal pakt. Hij gaat volgens mij via zijn arm er ongelukkig in. Maar vergeet ook niet dat hij daarvoor twee fantastische reddingen maakt."