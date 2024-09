Robin van Persie en sc Heerenveen hebben eerste winterse miljoenenaankoop binnen

Marcus Linday is per 1 januari 2025 speler van sc Heerenveen, zo onthult algemeen directeur Ferry de Haan te gast in Radio Camataru, een podcast over de club van trainer Robin van Persie. De 21-jarige middenvelder komt over van Västerås SK en gaat voor 4,5 jaar tekenen in Friesland.

De 1,86 meter lange Linday is een centrale middenvelder die zijn doorbraak beleefde bij Assyriska FF. In februari 2024 maakte hij de transfervrije overstap naar Västerås. Slechts 25 officiële duels later blijkt dat hij over een paar maanden alweer aan een nieuwe uitdaging begint.

Volgens Sander de Vries, sportjournalist namens de Leeuwarder Courant, betaalt Heerenveen een behoorlijke transfersom aan Västerås. De nieuwtjesjager spreekt over een bedrag tussen de 1,5 en 2 miljoen euro.

“De club hoopt deze investering in de toekomst dubbel en dwars terug te verdienen”, voegt De Vries daaraan toe. Volgens de journalist stond Linday er ook goed op bij onder meer Club Brugge, Feyenoord en FC Twente.

Door de komst van Linday stijgen de totale transferuitgaven onder Van Persie naar minstens 4,5 miljoen euro. Wel haalde Heerenveen afgelopen zomer minstens 8 miljoen euro op toen Osame Sahraoui werd verkocht aan LOSC Lille.

Linday gaat Van Persie dus van meer opties op zijn middenveld voorzien. Op korte termijn kan de Rotterdamse voetballegende voor het eerst een beroep doen op Amara Condé (27), een Duitse controleur van wie veel wordt verwacht.

Condé werd afgelopen zomer voor 500.000 euro overgenomen van FC Magdeburg, waar hij aanvoerder was. Tegen FC Groningen (2-1 winst) zat hij voor het eerst op de bank, nadat hij de eerste vijf wedstrijden moest missen wegens een blessure.