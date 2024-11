Robin van Persie: ‘Dan had sc Heerenveen nu bovenin meegedaan’

Robin van Persie kijkt uit naar de thuiswedstrijd van sc Heerenveen tegen Go Ahead Eagles. De Friezen pakten alle elf verzamelde punten tot dusver in het Abe Lenstra Stadion. Van Persie heeft veel vertrouwen in het Eredivisie-duel, dat zondag om 14.30 uur op het programma staat.

In gesprek met de clubkanalen blikt Van Persie vooruit op de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. “We mogen nu weer thuis spelen. Deden we dat elke week maar, dan hadden we nu bovenin meegedaan”, grapt de topscorer aller tijden van Oranje.

Van Persie wacht nog altijd op zijn eerste punt in een uitduel. “Eigenlijk zou het niet uit moeten maken, een veld is een veld. Maar het feit is dat het wel uitmaakt, al vind ik dat we in sommige uitwedstrijden in fases wel goed hebben gespeeld. Ik ben iemand bij wie het glas halfvol zit, maar binnenskamers zijn we ontzettend direct en veeleisend naar elkaar.”

De voormalig topspits denkt niet meer aan de 3-0 nederlaag bij Fortuna Sittard. “We beginnen met de borst vooruit. We gaan er weer voor, tegen een goede ploeg”, aldus Van Persie.

Heerenveen verwelkomde deze week de clubloze Alireza Jahanbakhsh. Van Persie is blij dat hij tot het einde van dit seizoen heeft getekend. “Het is een wereldgozer, maar hij is hier natuurlijk omdat hij goed kan voetballen. Ali brengt positiviteit, kwaliteit en hopelijk ook doelpunten en assists. Daarnaast is hij echt een leider, binnen en buiten het veld.”

Van Persie wil nog niet onthullen of Jahanbakhsh (31) zondag al bij de selectie zit. “Hij heeft de afgelopen vijf maanden één keer negentig minuten gespeeld, dus we moeten het rustig opbouwen. We willen hem allemaal graag zien, maar hij heeft tijd nodig. Hij heeft tot nu toe twee keer meegetraind en dat ging goed. We gaan zaterdag kijken of hij erbij zit.”

Van Persies Heerenveen staat na elf wedstrijden op de veertiende plaats in de Eredivisie. Mogelijk krijgt zijn selectie komende week een nieuwe kwaliteitsimpuls. Proefspeler Jean-Paul Boëtius (30) en Heerenveen bepalen tijdens de interlandperiode of ze definitief met elkaar in zee gaan.