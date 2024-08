Robin Pröpper is al na ruim een kwartier de schlemiel bij debuut voor Rangers tegen Motherwell

Het officiële debuut van Robin Pröpper bij Rangers verloopt niet geheel vlekkeloos. De onlangs aangetrokken verdediger werkte de bal zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Motherwell namelijk in zijn eigen net. Rangers was kort daarvoor op 1-0 gekomen via Cyriel Dessers.

Pröpper was nog niet speelgerechtigd voor de seizoensopener tegen Heart of Midlothian (0-0) van vorige week. Dinsdag tegen Dinamo Kiev (1-1) in de derde voorronde van de Champions League bleef de aanwinst 90 minuten op de bank. Tegen Motherwell had de routinier (30) dus eindelijk een basisplaats.

Het ging mis voor Pröpper in de zeventiende minuut van de eerste thuiswedstrijd op Ibrox van dit seizoen. Bij een poging om een lage voorzet van Motherwell onschadelijk te maken, tikte Pröpper de bal onbedoeld langs zijn eigen doelman Jack Butland.

Een tegenvaller voor Rangers, dat sterk was begonnen en enkele minuten voor de gelijkmaker de score opende. Dessers liet de supporters van Rangers voor de eerste keer juichen deze zaterdagmiddag.

Slechts zeven minuten na de flater van Pröpper tekende Václav Cerny, die bij FC Twente samenspeelde met de centrumverdediger, voor de hernieuwde voorsprong van Rangers op eigen veld. De 2-1 voor de Schotse grootmacht kwam nadien niet meer in gevaar.

Pröpper tekende eerder deze maand een tweejarig contract bij Rangers. Twente ontving circa drie miljoen euro voor de transfer van de centrale verdediger.

