Roberto De Zerbi voegt met Frankrijk nieuw land toe aan zijn cv

Roberto De Zerbi wordt de nieuwe trainer van Olympique Marseille, zo maakt de Franse club maandagavond bekend via de officiële kanalen. De 45-jarige Italiaan leek na zijn aangekondigde vertrek bij Brighton & Hove Albion klaar voor een Europese topclub, maar gaat dus in zee met de nummer acht van het afgelopen Ligue 1-seizoen.

Brighton ontvangt naar verluidt zo’n 6 miljoen euro voor De Zerbi, die al enige tijd geleden aankondigde te vertrekken bij the Seagulls. In het tot medio 2026 lopende contract van de Italiaan stond een afkoopsom van 15 miljoen euro, maar OM heeft die vastgestelde prijs dus kunnen drukken. Voor hoelang De Zerbi heeft getekend is vooralsnog onbekend.

Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 24, 2024

De Zerbi maakte de afgelopen twee jaar veel indruk bij Brighton. De Italiaan loodste de Engelsen vorig seizoen naar de zesde plaats in de Premier League, waardoor de club zich dit jaar mocht melden in de Europa League.

Brighton won de groep met AEK Athene, Ajax en Marseille, maar ging in de achtste finale ten onder tegen AS Roma. De Engelsen eindigden dit seizoen als elfde in de Premier League, waarna De Zerbi dus zijn vertrek aankondigde.

De Zerbi werd de afgelopen maanden genoemd bij onder meer Bayern München en Manchester United, maar vervolgt zijn carrière dus bij Marseille. De 31-jarige Fabian Hürzeler volgt hem op in Brighton. Hij komt over van het Duitse Sankt Pauli.

De Zerbi was als trainer eerder actief in Italië (Darfo Boario, Foggia, US Palermo, Benevento en Sassuolo), Oekraïne (Shakhtar Donetsk) en Engeland (Brighton). Met Frankrijk voegt hij dus een nieuw land toe aan zijn cv.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties