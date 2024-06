Bij Brighton vertrekkende De Zerbi staat plots voor zeer opvallende transfer

Roberto De Zerbi staat na vertrek bij Brighton & Hove Albion plots voor zeer verrassende transfer

Roberto De Zerbi staat voor een transfer naar Olympique Marseille. Dat verrassende nieuws brengt Fabrizio Romano donderdagmiddag. De 45-jarige Italiaan leek na zijn aangekondigde vertrek bij Brighton & Hove Albion klaar voor een Europese topclub, maar is dus op weg naar de nummer acht van het afgelopen Ligue 1-seizoen.

Romano schrijft dat de onderhandelingen zich al in een vergevorderd stadium bevinden. De Franse club nadert een akkoord met De Zerbi over een contract voor drie seizoenen, maar moet nog wel langs Brighton om een overstap te kunnen realiseren.

Marseille moet the Seagulls zes miljoen euro betalen om de Italiaanse manager los te weken. Dat zit zo: De Zerbi wilde weg bij Brighton, maar ligt nog tot medio 2026 vast aan de Engelse zuidkust.

De oefenmeester had een afkoopclausule van vijftien miljoen euro in zijn contract staan, maar Romano meldt dat die is verlaagd naar zes miljoen euro na zijn aangekondigde vertrek bij Brighton. Dat is dus ook het bedrag wat Marseille moet overmaken.

De Zerbi maakte de afgelopen twee jaar veel indruk bij Brighton. De Italiaan loodste the Seagulls vorig seizoen naar de zesde plaats in de Premier League, waardoor de club zich dit jaar mocht melden in de Europa League.

De Engelsen wonnen de groep met AEK Athene, Ajax en Marseille, maar gingen in de achtste finale ten onder tegen AS Roma. Brighton eindigde dit seizoen als elfde in de Premier League, waarna De Zerbi dus zijn vertrek aankondigde.

De manager werd genoemd bij onder meer Bayern München en Manchester United, maar vervolgt zijn carrière dus hoogstwaarschijnlijk bij Marseille.

