RKC Waalwijk bevestigt: Henk Fraser wordt de opvolger van Joseph Oosting

Woensdag, 17 mei 2023 om 19:20 • Tom Rofekamp • Laatste update: 19:29

Henk Fraser wordt vanaf komend seizoen hoofdtrainer van RKC Waalwijk. Dat bevestigt de club via de officiële kanalen. De oefenmeester tekent een tweejarig contract in Noord-Brabant. De 56-jarige trainer was werkloos sinds hij na een conflict met Amin Younes vrijwillig opstapte bij FC Utrecht. Fraser is de opvolger van Joseph Oosting, die deze zomer naar FC Twente vertrekt.

Fraser geeft te kennen blij te zijn met de nieuwe stap in zijn trainersloopbaan. “Ik ben zeer verheugd om aangesteld te worden als trainer bij RKC Waalwijk. Ik zie veel potentie binnen de club en ben vastbesloten om samen met de spelers, staf, directie en supporters het maximale uit onze mogelijkheden te halen. Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan en een vervolg te geven op de ingezette lijn van de afgelopen jaren.”

Ook algemeen directeur Frank van Mosselveld is in zijn nopjes. “Wij zijn trots dat we Henk hebben weten te overtuigen om voor ons te kiezen. Wij zijn ervan overtuigd dat Henk als mens en als trainer de juiste persoon is om een vervolg te geven op hetgeen we als club de laatste jaren neergezet hebben.” RKC maakt met name dit seizoen grote indruk in de Eredivisie. Vorig seizoen eindigde de club al knap tiende en die prestatie lijkt dit seizoen overtroffen te gaan worden. RKC staat met twee wedstrijden te gaan negende, op drie punten van nummer tien NEC. De Waalwijkers staan bovendien slechts één punt achter op het als achtste geklasseerde sc Heerenveen, waardoor deelname aan de play-offs lonkt.

Fraser was eerder hoofdtrainer van ADO Den Haag, Vitesse en Sparta Rotterdam. Als eindverantwoordelijke bij de Arnhemmers won hij zelfs de TOTO KNVB Beker. Afgelopen seizoen was de voormalig verdediger werkzaam bij Sparta, waar hij vlak voor het einde van het seizoen opstapte. Fraser wilde solidair zijn richting assistent Aleksandar Rankovic, die eerder de wacht werd aangezegd door de Rotterdammers. Ook was de in Paramaribo geboren oefenmeester bij Oranje enige tijd de assistent van toenmalig bondscoach Louis van Gaal.

