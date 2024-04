RKC Waalwijk baalt na gelijkspel en verzuimt afstand te nemen van Excelsior

RKC Waalwijk heeft verzuimd om een mogelijk cruciale zege te boeken in de strijd tegen degradatie. De Noord-Brabanders waren vrijwel de gehele wedstrijd de betere partij, kregen grote kansen, maar scoorden niet tegen Almere City: 0-0. Door het gelijkspel bedraagt het verschil tussen RKC en nummer zestien Excelsior slechts twee punten. Almere City is zo goed als veilig, maar lijkt de Conference League-play-offs te kunnen vergeten.

Aan de kant van RKC begon Michiel Kramer andermaal op de bank, daar David Min andermaal de voorkeur kreeg in de punt van de aanval. Godfried Roemeratoe keerde terug van een schorsing. Bij Almere moesten Kornelius Hansen, Thomas Robinet en Yoann Cathline voor de treffers zorgen.

RKC begon de wedstrijd als de betere partij en zou die status vrijwel de hele wedstrijd behouden. Met name Yassin Oukili liet zijn klasse zien door zowel Richonell Margaret als Chris Lokesa fraai de diepte in te sturen, zonder resultaat. Oukili probeerde het na een kwartier spelen dan maar zelf, maar had de pech dat zijn poging op de paal terechtkwam.

Almere City kwam niet veel verder dan enkele hoekschoppen en kwam opnieuw goed weg toen Oukili ditmaal een meter naast schoot. Mats Seuntjens dribbelde even later richting doel, maar de routinier kwam uiteindelijk niet tot een schot. Namens Almere City kreeg Joey Jacobs de eerste echt grote grote kans. De poging van Jacobs was echter tekenend. De bal schoot voorlangs en tot het laatste moment was het de vraag of de bal überhaupt achter zou gaan.

RKC bleef dan ook de gevaarlijkere partij en had via Min op 1-0 moeten komen. De spits ontving een prachtige dieptepass van Etienne Vaessen en kreeg de tijd om tot een schot te komen. Min zocht de verre hoek, maar die miste hij op een centimeter of twintig. Het bleek direct de laatste serieuze kans van de wedstrijd te zijn.

Ook na rust was het een klein wonder dat RKC nog niet tot scoren toekwam. Uit een counteraanval bood Min een uitgelezen kans aan Lokesa, die de bal over de uitgekomen Samuel Radlinger én het doel heen tilde. Seuntjens kwam eveneens dichtbij, maar de van FC Utrecht overgekomen aanvaller zag zijn schot ternauwernood voorlangs gaan.

Seuntjens kreeg enkele ogenlikken later een nog grotere kans. Een perfecte voorzet van Margaret werd bij de tweede paal totaal gemist door Seuntjens. RKC bleef het Almere ook in het restant van de tweede helft moeilijk maken, al wisten de bezoekers de route richting Vaessen steeds beter te vinden.

In de slotfase vloeiden de krachten bij RKC weg en vreesden de supporters voor een late tegentreffer. Die kwam er ook bijna, ware het niet dat de kopbal van Robinet, via een RKC'er, op de paal belandde. Rajiv van La Parra liet de zenuwen in het Mandemakers Stadion ook verder toenemen. De vleugelaanvaller zag zijn schot echter ternauwernood gekeerd worden. Daar bleef het bij, waardoor met name RKC zal balen van het resultaat.

