River Plate laat na Boca Juniors pijn te doen in zeer enerverende Superclásico

River Plate en Boca Juniors hebben zondagavond (Nederlandse tijd) met 1-1 tegen elkaar gelijkgespeeld. Vlak na rust opende Pablo Solari de score namens River, voordat Cristian Medina twintig minuten voor tijd de eindstand bepaalde. River staat na zeven duels bovenaan in Groep A van de Argentijnse Primera División, terwijl Boca plek zevende staat in Groep B na evenzoveel duels. De beste nummers vier uit beide groepen plaatsen zich aan het einde van het seizoen voor de play-offs om het kampioenschap.

Bijzonderheden

In een – uiteraard – uitverkocht Estadio Monumental in Buenos Aires was River de bovenliggende partij in de openingsfase, al bleven de echt serieuze kansen lange tijd uit. In het spijkerharde duel zorgde Kevin Zenon voor het eerste gevaar namens Boca, maar de 22-jarige middenvelder zag zijn inzet over het doel van routinier Franco Armani vliegen.

De grootste mogelijkheid voor River kwam op naam van Solari, die na een schitterende aanname op randje zestien tegen de paal schoot. Esequiel Barco leek eveneens op weg naar de voorsprong voor River, ware het niet dat hij niet helemaal goed uitkwam met zijn stappen.

Vlak na rust kwam River alsnog op voorsprong. Solari ontsnapte aan de aandacht van Boca en schoot in eerste instantie tegen voormalig AZ-goalie Sergio Romero aan, waarna de rebound wel een prooi was voor de zoon van voormalig profvoetballer Victor Solari. Romero toucheerde de bal nog wel, maar dat was niet genoeg om de achterstand te voorkomen: 1-0.

PABLO SOLARI BREAKS THE DEADLOCK IN THE SUPERCLÁSICO ?? A dream start to the second half for River Plate ?? pic.twitter.com/7fUzdbR0p2 — CBS Sports Golazo ?? (@CBSSportsGolazo) February 25, 2024

Toch zou Boca nog een punt overhouden aan het duel. Lautaro Blanco zette uitstekend door aan de linkerkant en legde perfect terug op Medina, die Armani verschalkte met een droge schuiver: 1-1. Invaller Miguel Borja had River nog de zege kunnen bezorgen met een kopbal. Van dichtbij wist Romero echter knap te redden, waarna de inmiddels 37-jarige goalie ook redde in de korte hoek op de rebound van een andere invaller, Agustín Sant'Anna. Zodoende bleef de 1-1 stand op het scorebord staan.

BOCA'S CRISTIAN MEDINA SILENCES ESTADIO MONUMENTAL ?? pic.twitter.com/DHbjhl7Oi5 — CBS Sports Golazo ?? (@CBSSportsGolazo) February 25, 2024

