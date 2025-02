Rik Elfrink speculeert na nieuw echec PSV over mogelijk ingrijpen door directie

De manier waarop PSV woensdagavond de bietenbrug opging tegen Go Ahead Eagles in de halve finale van het TOTO KNVB Bekertoernooi (1-2), is typerend voor de tweede seizoenshelft die de Eindhovenaren tot nog toe draaien. Peter Bosz weet het tij maar niet te keren. In het Eindhovens Dagblad zinspeelt Rik Elfrink inmiddels op mogelijk ingrijpen van de PSV-directie.

Pas in de tweede helft leek de equipe van trainer Bosz wakker te zijn. Tegen die tijd was het al te laat: treffers van Gerrit Nauber en Victor Edvardsen betekenden een onoverbrugbare achterstand, een rake strafschop van Ivan Perisic ten spijt.

De trefzekere Kroaat overtuigde als enige PSV’er, zo is Elfrink van mening. “Ivan Perisic was tegen een uitstekend spelend Go Ahead Eagles de enige uitzondering in een verder troosteloze voorstelling van PSV-kant, die na het succes tegen Juventus voor bitterheid en ontgoocheling zorgde.”

Na de uitschakeling in het bekertoernooi is de harde realiteit dat Bosz en co voor geen enkele prijs stevig in het zadel zitten. In de Eredivisie is Ajax met een voorsprong van vijf punten inmiddels favoriet, terwijl PSV in de Champions League-achtste finale een loodzware uitdaging wacht tegen Premier League-topper Arsenal.

“Alleen als Ajax de komende periode nog in de war raakt”, fantaseert de clubwatcher, “is er misschien nog wat moois mogelijk. Dat PSV in die situatie is beland, is na zo'n goed begin van de competitie onvoorstelbaar en pijnlijk voor Bosz en consorten.”

“Het roept de vraag op wat er nu moet gebeuren? Bosz gaf woensdag na afloop van het debacle tegen Go Ahead Eagles het antwoord al. Nog een keer puntenverlies in de competitie kan zijn ploeg zich niet permitteren.”

Elfrink concludeert dat mogelijk ingrijpen vanuit hogerop niet ver weg meer is. “Als dat toch gebeurt, is de directie van PSV aan zet en lijkt een keiharde evaluatie nodig. Laat de leiding dit PSV verder rommelen als ook de tweede plek en daarmee zekere Champions League-inkomsten eventueel nog in gevaar komen? Of blijft die ellende de club bespaard?”